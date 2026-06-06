محافظ الغربية: رفع 9000 طن مخلفات وتراكمات خلال 8 أيام بالمحلة الكبرى| صور

واصل اللواء علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، متابعة أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع التراكمات التاريخية بمنطقة أرض الموقف الجديد، التي تواصل أعمالها لليوم الثامن على التوالي، وأسفرت حتى الآن عن رفع 9000 طن من المخلفات والقمامة، في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى النظافة العامة واستعادة المظهر الحضاري للمدينة.

توجيهات محافظ الغربية

شهدت الحملة انتشارًا واسعًا لمعدات النظافة وفرق العمل الميدانية، وسط تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية، حيث شاركت معدات مراكز ومدن المحلة الكبرى وطنطا وكفر الزيات وبسيون وسمنود، إلى جانب معدات حي أول وحي ثان المحلة، في تنفيذ أعمال الرفع الفوري للتراكمات التاريخية التي ظلت لسنوات تؤثر على الشكل العام بالمنطقة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة للقضاء على بؤر القمامة والتعامل الفوري مع أي تراكمات، مشددًا على أهمية استمرار العمل الميداني والمتابعة اليومية لتحقيق تحسن ملموس يشعر به المواطن في الشارع، خاصة بالمناطق التي عانت لفترات طويلة من تراكم المخلفات.

رفع كفاءة الخدمات

وقال اللواء علاء عبدالمعطي: «نعمل على مدار الساعة بالتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية، ولن نسمح بعودة التراكمات مرة أخرى، لأن هدفنا هو توفير بيئة نظيفة وشكل حضاري يليق بأهالي المحلة الكبرى، مع استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بشكل يومي ومنتظم».