الغربية: ضبط 11 ألف عبوة ومستلزمات إنتاج داخل مصنع سناكس غير مرخص بطنطا| صور

أكد اللواء علاء عبدالمعطي محافظ الغربية استمرار تكثيف الحملات الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب بالسلع والمنتجات الغذائية، مشددًا على أن صحة المواطنين خط أحمر، وأن المحافظة لن تسمح بوجود أي منشآت تعمل خارج الإطار القانوني أو تروج لمنتجات مجهولة المصدر قد تمثل خطرًا على المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك عقب نجاح حملة تموينية بقيادة المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، في ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج السناكس للأطفال بأحد القرى التابعة لمركز طنطا، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بقيام المصنع بالعمل دون تراخيص واستخدام خامات مجهولة المصدر في عمليات الإنتاج، بالمخالفة للاشتراطات الصحية والقوانين المنظمة.

تم تشكيل حملة توجهت إلى موقع المصنع، وبالفحص تبين صحة المعلومات الواردة، وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 6 آلاف كيس سناكس بأطعمة مختلفة داخل 500 كرتونة، وطن كامل من الذرة المجروشة مجهولة المصدر، إلى جانب 50 كيس سناكس نصف مصنع بإجمالي 250 كجم دون أي بيانات أو مستندات تفيد الصلاحية أو مصدر الإنتاج، فضلًا عن ضبط 5 آلاف كرتونة فارغة من مستلزمات التعبئة والإنتاج المعدة للاستخدام داخل المصنع.

تحرك تنفيذي عاجل

وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، فيما أكد المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي لضبط الأنشطة غير المشروعة، خاصة ما يتعلق بالصناعات الغذائية، مشددًا على أن أجهزة الرقابة لن تتهاون مع أي مخالفات تهدد الأمن الغذائي أو تعرض صحة المواطنين للخطر.