استخراج جواز سفر للأطفال 2026.. الخطوات والأوراق المطلوبة

استخراج جواز سفر للأطفال 2026 .. شهدت محركات البحث خلال الساعات الآتية تزايدًا ملحوظًا في اهتمام المواطنين بمعرفة طريقة استخراج جواز سفر للأطفال في مصر لعام 2026، وذلك في ظل توجه الدولة نحو تسهيل الإجراءات الحكومية والتحول الرقمي في مختلف الخدمات، وعلى رأسها خدمات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية.

وتتيح الجهات المختصة إمكانية إصدار أو تجديد جواز السفر عبر القنوات الرسمية، مع استمرار الاعتماد على التقديم المباشر من خلال المكاتب المختصة، بما يسهم في تقليل الزحام وتيسير الإجراءات على أولياء الأمور الراغبين في استخراج جواز سفر لأبنائهم.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للأطفال

حددت الجهات المختصة مجموعة من المستندات الأساسية التي يجب توافرها عند التقدم لاستخراج جواز سفر للأطفال، والتي تختلف جزئيًا وفقًا للمرحلة العمرية، إلا أنها تظل ضمن إطار موحد يهدف إلى التأكد من صحة البيانات وسلامة الإجراءات.

وتشمل هذه الأوراق أصل وصورة بطاقة الرقم القومي للأب بشرط أن تكون سارية، مع ضرورة تقديم بطاقة الرقم القومي اعتبارًا من سن السادسة عشرة، بينما يكتفى بشهادة الميلاد المميكنة للأطفال الأقل من سن 6 إلى 10 أعوام، وهو ما يعكس مرونة في الإجراءات بحسب الفئة العمرية.

كما يتطلب تقديم أصل وصورة شهادة الميلاد الخاصة بالطفل، وفي حالة التجديد يجب إحضار جواز السفر القديم أو تقديم محضر فقد في حال فقدانه، إلى جانب مستند التجنيد بالنسبة للذكور، وكذلك المؤهل الدراسي في حالة عدم إثباته في بطاقة الرقم القومي.

ويشترط أيضًا تقديم شهادة قيد دراسي معتمدة للطلبة والطالبات، بالإضافة إلى مستند إثبات الحالة الاجتماعية بالنسبة للإناث، وذلك ضمن مجموعة من الضوابط التي تضمن دقة البيانات المقدمة.

خطوات استخراج جواز سفر للأطفال

تمر عملية استخراج جواز سفر للأطفال بعدة خطوات منظمة تبدأ بالتوجه إلى مكتب استخراج الجوازات التابع لمصلحة الجوازات والهجرة، حيث يقوم الأب أو من ينوب عنه بسحب استمارة نموذج رقم 29 الخاصة بالجواز المميكن، والتي يتم صرفها مجانًا دون أي رسوم.

بعد ذلك يتم ملء البيانات المطلوبة في الاستمارة بدقة، سواء بيانات الطفل أو ولي الأمر، مع قيام ولي الأمر بكتابة إقرار يفيد بوجود الطفل داخل جمهورية مصر العربية، وهو إجراء أساسي ضمن خطوات التقديم.

ثم يتوجه مقدم الطلب إلى الموظف المختص لمراجعة المستندات المقدمة والتأكد من استيفائها، بالإضافة إلى لصق الصور الشخصية الخاصة بالطفل وفقًا للمعايير المحددة.

وتتضمن الخطوة الآتية سداد الرسوم المقررة لاستخراج جواز السفر، مع الحصول على إيصال رسمي يؤكد إتمام عملية الدفع، وهو ما يعد شرطًا أساسيًا لاستكمال الإجراءات.

وفي المرحلة النهائية، يتم استلام جواز سفر الطفل في اليوم الثاني من تقديم المستندات، وهو ما يعكس سرعة الإنجاز في الخدمة مقارنة بالسنوات الماضية، ويعزز من كفاءة المنظومة الحكومية.

الفئات المسموح لها استخراج جواز سفر للأطفال

أوضحت الجهات المختصة الفئات التي يحق لها التقدم بطلب استخراج جواز سفر للأطفال، حيث يأتي الأب في مقدمة هذه الفئات باعتباره الولي الطبيعي، كما يمكن للأم أن تنوب عن أبنائها القصر في إتمام الإجراءات.

كما يحق للأخوة البالغين استلام جواز السفر نيابة عن إخوتهم القصر، بالإضافة إلى إمكانية قيام الجد أو والد الأب أو العم باتخاذ الإجراءات في حالة سفر الأب، وهو ما يوفر مرونة في التعامل مع الحالات المختلفة.

ويمكن أيضًا للوكلاء الرسميين التقدم بالنيابة عن الطفل، بشرط تقديم توكيل رسمي أو قضائي أو توكيل خاص، بما يضمن قانونية الإجراءات وسلامة تنفيذها.

أهمية التحول الرقمي في خدمات الجوازات

يأتي إتاحة خدمات استخراج وتجديد جواز السفر ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتقليل الوقت والجهد المبذول من قبل المواطنين، خاصة في الخدمات الحيوية مثل إصدار الوثائق الرسمية.

وتسهم هذه الإجراءات في تسهيل عملية السفر والتنقل للأسر المصرية، مع ضمان دقة البيانات وسرعة الإنجاز، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في الخدمات الحكومية الحديثة.