الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الممثل الفلسطيني معتز ملحيس: يمكن منع جواز السفر لكن لا صوتي

معتز ملحيس
معتز ملحيس
منار نور

أثارت حالة كبيرة من الجدل بعد تغيّب الممثل الفلسطيني معتز ملحيس عن حضور حفل الأوسكار، رغم ترشح فيلمه "صوت هند رجب" للجائزة. 

وأوضح معتز عبر حسابه على إنستجرام أن سبب تغيبه يعود إلى منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية بسبب جنسيته الفلسطينية، حيث كتب:
"فيلمنا 'صوت هند رجب' مرشح لجائزة الأوسكار، وأنا تشرفت بأداء أحد الأدوار الرئيسية، لكنني لن أكون هناك، لا يُسمح لي بدخول الولايات المتحدة بسبب جنسيتي الفلسطينية."


وأضاف: "يمكنكم منع جواز سفر، لكن لا يمكنكم منع صوتي، أنا فلسطينية وأقف شامخة بكل فخر وكرامة. ستكون روحي مع 'صوت هند رجب' في تلك الليلة."
يأتي ذلك بعد أن وصل الفيلم للقائمة النهائية لجوائز الأوسكار، وحقق أكثر من 15 جائزة، بالإضافة إلى ترشحه لجائزة الجولدن جلوب، وتوّج مؤخرًا بجائزتي أفضل ممثلة لـ سجا كيلاني ولجنة التحكيم التقديرية بمهرجان أيام قرطاج السينمائية، بعد عرض أول عالمي بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي حيث تلقى استقبالًا حارًا وتصفيقًا تجاوز 20 دقيقة.

