نجل عبدالرحمن أبو زهرة يطلب الدعاء لوالده ويوجه رساله شكر لوزير الصحة

أشاد أحمد أبو زهرة نجل الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، بالرعاية الطبية التي يتلقاها والده داخل المستشفى، موجها الشكر لوزير الصحة و المشرفين علي علاج والدة.

وقال أبو زهرة في منشور، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أنا عشت معظم حياتي في ألمانيا وشفت كتير وقليل في المستشفيات هناك، لكن فيه كلمة حق لازم أقولها دلوقتي في حق الأطباء المصريين والتمريض هنا في المستشفي يتم عزف سيمفونية من الاهتمام الرهيب من أصغر واحد لأكبر واحد، ومتابعة الوزير بنفسه ومن ينوب عنه يوميا لحالة الوالد”.

وأضاف: “شكرا الدكتور خالد عبدالغفار والدكتور شريف وديع والدكتور صلاح مدير المستشفي، هذه السمفونية تقدم بمنتهي الحب والتفاني، أنا الحقيقة ممتن جدا لجهود كل واحد من اللي بيعملوا اقصي ما عندهم لإنقاذ حياة الوالد شكرا لكم جميعا ومش عارف أقول غير كلمة شكر عميق من كل قلبي نيابة عني أنا واخواتي، ولكل جمهوره اللي بيحبه ياريت تدعو له وتكملوا الدعاء ولا تنسوه”.