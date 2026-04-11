الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

اهتمام دولة.. وزيرة الثقافة تطمئن على صحة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة
أحمد إبراهيم

تواصلت وزيرة الثقافة مع الفنان أحمد أبو زهرة، للاطمئنان على صحة والده الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، وأكدت له اهتمام الدولة بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للفنان الكبير، مشيرة إلى التواصل المستمر من جانب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، مع أسرة الفنان القدير، للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة له، ومتابعة آخر المستجدات أولًا بأول، بما يضمن توفير أوجه الدعم والرعاية اللازمة.

حالة عبد الرحمن أبو زهرة 

من جانبه أكّد الفنان أحمد أبو زهرة، تقديره الكبير لاهتمام الدولة ممثلة فى وزارتى الصحة والثقافة لحالة والده الصحية، مشيرا إلى أن هذا يدل على اهتمام الدولة الشديد بالقامات الفنية الرفيعة.

وأكدت الدكتورة جيهان زكي ، أن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة يمثل قيمة فنية كبيرة وقامة راسخة في تاريخ الفن المصري والعربي، بما قدمه من عطاء إبداعي ثري أسهم في تشكيل الوجدان الفني والثقافي لأجيال متعاقبة، متمنية له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، وأن يعود قريبًا إلى محبيه وجمهوره الكبير.

على أجهزة التنفس.. منشور جديد لـ نجل عبد الرحمن أبو زهرة 

كتب الموسيقار أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، منشورًا مطولًا، أوضح فيه حالة “سوء التفاهم” عن منشور سابق له عن والده الفنان القدير بعد وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي. 

وكتب أحمد عبد الرحمن أبو زهرة عبر فيسبوك: «توضيح: للأسف تم فهم منشور كتبته منذ حوالي 3 ساعات بشكل خاطئ، فانا لم أقصد أبدا أن أقلل من المنظومة الصحية والرعاية الطبية التي يلاقيها الوالد، ولكن نظراً لتدهور حالته اليوم ووضعه على جهاز التنفس الاصطناعي، فكان شعوراً طبيعياً مني أنا وأسرته أن نكون بجواره في هذا التوقيت لأكبر وقت ممكن، وكان هذا سبب سوء الفهم الذي حدث مع إدارة المستشفى، ولكن بعد توضيح أهمية عزله؛ انسحبنا من المستشفى، مقدرين كل المجهودات الطبية التي تقوم بها المستشفى والدكاترة التابعين لوزارة الصحة".

وأضاف: "وكل الشكر والتقدير لمعالي وزير الصحة دكتور خالد عبد الغفار على اهتمامه الشديد وتواصله معي، وهذا إن دل؛ فإنه يدل على اهتمام الدولة الشديد بالقامات الفنية الرفيعة».

كشف الموسيقار أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، تفاصيل الحالة الصحية لوالدة بعد وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي ظهر اليوم الجمعة 10 أبريل.

وقال أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، في تصريح لموقع صدى البلد، إنه تفاجأ بوضع والده على أجهزة التنفس الاصطناعي اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أنه يرافقه في مستشفى الشيخ زايد التخصصي حاليًا، وأن حالته صعبة.

وطالب أحمد أبو زهرة، محبي والده بالدعاء له في هذه اللحظات، لافتًا إلى أن حالته لا تتحمل نقله إلى مستشفى آخر لتلقي العلاج.

