الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

انتهاكات في حقي.. حلمي عبد الباقي يناشد رئيس الجمهورية ووزيرة الثقافة بالتدخل

أحمد إبراهيم

نشر الفنان حلمي عبد الباقي، مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، يناشد فيه رئيس الجمهورية ووزيرة الثقافة ضد ما يتعرض له من انتهاكات ، من جانب نقيب المهن الموسيقية. 

وعلق حلمي عبد الباقي ، على الفيديو قائلا : “مناشدة لرئيس الجمهورية ووزيرة الثقافة ورئيس مجلس الدولة متابعة مايحدث من انتهاكات في حقي لمنعي من الترشح في الانتخابات القادمة”. 

اتهامات حلمي عبد الباقي 

وأكد محامى حلمى عبد الباقي، أن المستندات المزمع تقديمها ستكشف الحقائق كاملة، وقد تطال مدى صحة ونزاهة بعض التصرفات والأعمال الصادرة عن أشخاص يشغلون مراكز قانونية ونقابية حالية.

واختتم البيان بالتأكيد على الثقة الكاملة في نزاهة الإجراءات، واحترام مكتب الدفاع لكافة الأطر القانونية والنقابية المنظمة لعمل نقابة المهن الموسيقية.

وقررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب مصطفى كامل، إحالة الفنان حلمي عبدالباقي وكيل أول النقابة، إلى مجلس تأديب، وذلك بسبب اتهامه بالتقصير داخل النقابة وأمور أخرى .

وفى وقت لاحق،  أعلن الفنان حلمى عبد الباقي،  عن منعه من حضور مجلس التأديب وايقافه عن العمل.

وقال حلمى فى فيديو عبر صفحة علي الفيسبوك: أنا موجود في النقابة ومش عارف اى اللى بيحصل معايا ده، و طلبت صورة من الايقاف ولكن مجلس النقابة رفض.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا أوضحت فيه تفاصيل التحقيق مع الفنان الكبير حلمي عبد الباقي.

وأوضح بيان النقابة، أن لجنة التحقيقات انعقدت 15 ديسمبر 2025 الماضي، بمقر النقابة، وفقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وذلك بتشكيل قانوني كامل برئاسة مستشار منتدب من مجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الإدارة، لمباشرة التحقيق المقرر مع حلمي عبد الباقي بشأن المخالفات المنسوبة إليه طبقًا لقرار مجلس الإدارة، كما أعلن مسبقًا وفقًا لما نص عليه القانون.

وذكر البيان أن حلمي عبد الباقي حضر الجلسة شخصيًا برفقة وكيله، وبدأت اللجنة التحقيقات، لكنه أفاد بعدم رغبته في استكمال التحقيق، متعللًا برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار إحالته للتحقيق الصادر عن مجلس إدارة النقابة، وطلب وقف التحقيق لحين الفصل في الدعوى، دون تقديم أي مستند يفيد صدور حكم بوقف تنفيذ قرار مجلس الإدارة.

حلمي عبد الباقي الفنان حلمي عبد الباقي أعمال حلمي عبد الباقي مصطفى كامل الفنان مصطفى كامل

