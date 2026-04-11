تزوج 5 مرات وطلاق جماعي.. تصريحات قوية للفنان محمد الحلو

أثار الفنان محمد الحلو حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاته النارية التى اطلقها مع الإعلامية ياسمين عز فى برنامجها “كلام الناس” وخاصة حديثه عن حياته الأسرية وتحديدا زيجاته.

وأكد محمد الحلو أنه تزوج خمس مرات على مدار حياته، ومر بتجارب مختلفة كان أبرزها زواجه من ثلاث سيدات في وقت واحد.

وقال الحلو، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، إن تلك المرحلة كانت من أصعب فترات حياته، موضحا أن التوفيق بين أكثر من زوجة أمر شديد التعقيد، مهما حاول الإنسان أن يكون عادلا بينهن.

وأضاف: «زمان كان عندي 3 زوجات على ذمتي في نفس الوقت، لكن الحقيقة إن الواحد مش بيقدر يوازن بينهم بسهولة، الموضوع بيستهلك طاقة كبيرة وبيخلي التركيز قليل».

وأشار إلى أن هذه التجربة انتهت بـ“الطلاق الجماعي"، حيث انفصل عن الزوجات الثلاث في نفس التوقيت، لافتًا إلى أنه بعد ذلك تزوج مرتين أخريين.

وقال الحلو : أن الزواج من زوجة واحدة هو الأفضل، قائلا إن تعدد الزيجات يضع الإنسان تحت ضغوط كبيرة ويصعب استمراره بشكل متوازن.

بداية محمد الحلو الغنائية

وقد كشف المطرب محمد الحلو، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية وبدايته في عالم الغناء، مشيرا الى أن ينتمي لأسرة تتميز بالصوت الجيد.

وأضاف المطرب محمد الحلو : "ما كانش ممكن حد من عائلتي يطلع مُغني؛ لأن لديهم مشكلة في النطق، ولديهم تلعثم ولدغة في الكلام".

وتابع المطرب محمد حلو، أن :"أنا مختلف؛ لأني أخدت من أمي النطق السليم ومخارج الحروف المظبوطة، وعائلتي كلها صوتها حلو لكن اللدغة كانت موجودة لديهم جميعا".

محمد الحلو يتحدث عن خلافه مع علي الحجار

بينما تحدث الفنان محمد الحلو عن شائعة خلافه مع الفنان علي الحجار.

وتطرق محمد الحلو خلال الحوار إلى الحديث عن السبب وراء ابتعاده عن الساحة الغنائية، وما إذا كان يفكر في الاعتزال، إلى جانب علاقته بنجوم الوسط الغنائي، وتفاصيل من حياته الشخصية كشف عنها لأول مرة.

وخلال اللقاء، سألته ياسمين عز: "لماذا يقال إن هناك حساسية بينك وبين علي الحجار بسبب غناء تتر مسلسل ليالي الحلمية؟".

ورد الفنان محمد الحلو قائلًا: "لا توجد أي حساسية بيننا منذ بداية مشوارنا الفني، وعلي الحجار زميل عمري، والأغنية كانت من نصيبي، وقدّمنا خلال مسيرتنا الفنية تترات دخلت كل بيت مصري".

ونفى محمد الحلو وجود أي خلاف أو حساسية بينه وبين الفنان علي الحجار بسبب تتر مسلسل "ليالي الحلمية"، مؤكدًا أن العلاقة بينهما ممتدة منذ سنوات طويلة، وأن كلًا منهما حقق نجاحات كبيرة في عالم تترات المسلسلات.