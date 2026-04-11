محمد الحلو : اللدغة منعت عائلتي من الغناء .. ووالدتي كانت سبب دخولي الفن



كشف محمد الحلو ، عن كواليس بدايته الفنية، مؤكدًا أن البيئة العائلية كانت مليئة بالمواهب، رغم وجود عائق لغوي حال دون احتراف الغناء لدى أغلب أفراد الأسرة.



وأوضح "الحلو" خلال لقاء له في برنامج كلام الناس مع ياسمين عز، أن جميع أفراد العائلة يتمتعون بأصوات جيدة، إلا أن «اللدغة» في مخارج بعض الحروف مثل السين والراء والكاف، كانت تمثل عائقًا كبيرًا أمام احترافهم للغناء، قائلًا إن ذلك جعل من الصعب خروج مطرب من العائلة.



وأشار المطرب، إلى أنه كان الاستثناء، حيث ورث طريقة نطق سليمة من والدته، التي لم تكن من نفس العائلة، وهو ما ساعده على التميز في مخارج الألفاظ إلى جانب موهبته الصوتية.



وأضاف أن والدته كانت تمتلك صوتًا جميلًا وكانت تغني لعمالقة الطرب مثل فايزة أحمد وأم كلثوم ونجاة، إلا أنها لم تستكمل مشوارها الفني.



وأكد أن العائلة اكتشفت موهبته منذ الصغر، خاصة مع وضوح مخارج الحروف لديه، ما دفعهم إلى دعمه والالتحاق بـ«المعهد العالي للموسيقى العربية» لصقل موهبته، مشيرًا إلى أنه اختار التركيز على المجال الفني وترك مسارًا دراسيًا آخر من أجل الغناء.