توم هانكس يقدم سلسلة وثائقية جديدة عن الحرب العالمية الثانية

بالتزامن مع احتفالات الولايات المتحدة بيوم ذكرى الجنود الأمريكيين الذين سقطوا أثناء الخدمة، عرضت قناة World War II With Tom Hanks، وهي سلسلة وثائقية جديدة يشارك في إنتاجها ويعلق عليها بصوته النجم الأمريكي توم هانكس.



وتأتي السلسلة المكونة من 20 حلقة بعد مرور نحو 80 عامًا على انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث تعتمد على شهادات ومعلومات تاريخية جديدة تكشف للمرة الأولى، بالتعاون مع المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية في نيو أورليانز.



وتستعرض الحلقات أبرز محطات الحرب بداية من الغزو النازي لبولندا عام 1939 وحتى استسلام اليابان عام 1945، في محاولة لتقديم رؤية شاملة للأحداث التاريخية التي غيرت شكل العالم.



ويُعرف توم هانكس باهتمامه الطويل بتوثيق الحرب العالمية الثانية من خلال عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، من بينها Saving Private Ryan، وGreyhound، إلى جانب مسلسلات Band of Brothers وThe Pacific وMasters of the Air.



وخلال تصريحات لمجلة هوليوود ريبورتر، أوضح هانكس أن اهتمامه بالحرب العالمية الثانية يعود إلى طفولته، بسبب تأثر والده الذي خدم في البحرية الأمريكية خلال تلك الفترة، مؤكدًا أن الأعمال المرتبطة بالحرب بالنسبة له لا تتعلق بالماضي فقط، بل تساعد أيضًا على فهم الحاضر والقرارات التي يواجهها العالم حاليًا.