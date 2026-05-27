قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة اقتراب البرازيلي تشاموسكا من تدريب الأهلي
التعليم العالي تعلن عن منح مقدمة من رومانيا للعام الدراسى 2026-2027
دريك يحطم رقم مايكل جاكسون ويواصل السيطرة على قوائم بيلبورد
إلكترونيا.. خطوات ورسوم نقل ملكية وحدات الإسكان الاجتماعي
ترامب يهدد سلطنة عمان : جاهزون لتدمير أي محاولة للسيطرة على مضيق هرمز
غارة إسرائيلية دامية على غزة.. استهداف قيادات بارزة بحماس وسقوط شهداء ومصابين
النائب عمرو رشاد خلال لقاءه بمحافظ الجيزة: الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو التنمية والاستقرار
عرض مغري.. بيراميدز يسعى لخطف نجم هجوم الأهلي
تهنئة بالعيد وبحث للعلاقات الثنائية.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره التونسي قيس سعيد
لأول مرة منذ 1964.. عمدة نيويورك يقاطع مسيرة إسرائيل ويشعل غضب المنظمات اليهودية
عرض قيمته 80 مليون يورو.. برشلونة يحسم صفقة نجم نيوكاسل
ترامب يصعد ضد طهران: لن نسمح بنقل اليورانيوم الإيراني إلى روسيا أو الصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

توم هانكس يقدم سلسلة وثائقية جديدة عن الحرب العالمية الثانية

توم هانكس
توم هانكس
تقى الجيزاوي

بالتزامن مع احتفالات الولايات المتحدة بيوم ذكرى الجنود الأمريكيين الذين سقطوا أثناء الخدمة، عرضت قناة World War II With Tom Hanks، وهي سلسلة وثائقية جديدة يشارك في إنتاجها ويعلق عليها بصوته النجم الأمريكي توم هانكس.


وتأتي السلسلة المكونة من 20 حلقة بعد مرور نحو 80 عامًا على انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث تعتمد على شهادات ومعلومات تاريخية جديدة تكشف للمرة الأولى، بالتعاون مع المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية في نيو أورليانز. 


وتستعرض الحلقات أبرز محطات الحرب بداية من الغزو النازي لبولندا عام 1939 وحتى استسلام اليابان عام 1945، في محاولة لتقديم رؤية شاملة للأحداث التاريخية التي غيرت شكل العالم.


ويُعرف توم هانكس باهتمامه الطويل بتوثيق الحرب العالمية الثانية من خلال عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، من بينها Saving Private Ryan، وGreyhound، إلى جانب مسلسلات Band of Brothers وThe Pacific وMasters of the Air. 


وخلال تصريحات لمجلة هوليوود ريبورتر، أوضح هانكس أن اهتمامه بالحرب العالمية الثانية يعود إلى طفولته، بسبب تأثر والده الذي خدم في البحرية الأمريكية خلال تلك الفترة، مؤكدًا أن الأعمال المرتبطة بالحرب بالنسبة له لا تتعلق بالماضي فقط، بل تساعد أيضًا على فهم الحاضر والقرارات التي يواجهها العالم حاليًا.

Tom hanks World War II With Tom Hanks ذكرى الجنود الأمريكيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد حاتم يؤدي مناسك الحج

أحمد حاتم يعلن إصابته بعد أداء مناسك الحج : «ربى إنى لما أنزلت إليّ من خير فقير»

المتهم

حل لغز مقتل سيدة بالرصاص في المنوفية ومصرع الجاني في مواجهات مع الشرطة بالقاهرة

شيخ الأزهر يغادر مطار القاهرة الدولي متوجها إلى الأقصر

شيخ الأزهر يغادر القاهرة متوجها إلى الأقصر

الحضري وزيزو

"أنا اسمي كابتن عصام الحضري يا جعان".. القصة الكاملة لـ أزمة زيزو وقائد المنتخب السابق

آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

ادعولنا دعوة من قلوبكم.. آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

النادي الأهلي

الصفقة باظت.. أندية سعودية تخطف مدرب برازيلي من الأهلي

محمد صلاح

مرموش في الهجوم.. تشكيل منتخب مصر المتوقع بـ ودية روسيا

محمد صلاح

رسالة وداع مؤثرة من مشجعة ليفربول إلى محمد صلاح

ترشيحاتنا

أرشيفية

واشنطن تلوح باختراق قريب في مفاوضات إيران النووية وسط تشدد في العقوبات

أرشيفية

ترامب: لا اتفاق مع إيران حتى الآن.. ومواقف طهران غير مرضية لواشنطن

أرشيفية

حروب الاستنزاف تربك واشنطن.. تقرير أمريكي يكشف تآكل ترسانة الصواريخ وقلقاً متصاعداً من الصين

بالصور

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد.. استمتعي بالطعم بدون تعب أو حموضة

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد
طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد
طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد

بيطري الشرقية يٌنهى ذبح 1153 أضحية بالمجان فى أول أيام عيد الأضحى

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة

لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة
لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة
لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها
7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها
7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

فيديو

عاصى الحلانى

عاصي الحلاني يطرح أغنية "لا تغيب".. توليفة فنية متكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد