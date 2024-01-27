توم هانكس وزوجته يجددان زيارتهما إلى مصر

وصل الفنان الأمريكي توم هانكس وزوجته إلى مصر، ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار صورة، يظهر فيها توم هانكس وزوجته أمام أهرامات الجيزة.

توم هانكس في مصر

وقالت وزارة السياحة والآثار في تعليقها على الصورة: "زيارة الممثل الأمريكي توم هانكس لأهرامات الجيزة مع زوجته".

وتعد هذه هي الزيارة الثانية للنجم الأمريكي في 2024، إضافة إلى أنه سبق له المجيء في عام 2014 لتصوير مشاهد فيلمه "Hologram For the King"، وكان على وجه التحديد في مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر.

وفي أبريل الماضي، تواجد النجم العالمي في منطقة الزمالك في محافظة الجيزة، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا له من داخل أحد المطاعم.

وأعلن الممثل الأمريكي توم هانكس والمذيعة جايل كينج، قبل أشهر، لمعجبيهما عن تداول إعلانين ترويجيين يستخدمان شكليهما وصوتيهما من دون استئذانهما.

وقال هانكس، عبر صفحته على شبكة "إنستجرام": "حذارِ! ثمة مقطع فيديو مُتداوَل للترويج لتأمين على الأسنان، باستخدام نسخة ذكاء اصطناعي مني. لا علاقة لي بالأمر". وأورد هانكس منشوره على لقطة شاشة لمقطع الفيديو المشكوّ منه.

وكان اسم النجم العالمي توم هانكس Tom hanks تصدر ترند محرك البحث الشهير جوجل، في أبريل الماضي، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو للنجم الأمريكي وهو يتناول الطعام في أحد مطاعم الزمالك الشهيرة، بصحبة زوجته ريتا ويلسون وآخرين، وبدا توم هانكس مستمتعًا بتناول الطعام، ليعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بتواجد توم هانكس وتناوله الطعام المصري (ملوخية بالأرانب) وفق شهادات أحد زوار المطعم.