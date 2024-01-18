لماذا بنى المصريون القدماء الأهرامات؟ .. أسرار يكشفها كتاب حسين عبد البصير

تصدر المصرية الروسية للثقافة والعلوم كتاب "أسرار الأهرامات" لعالم الآثار المصرية ومدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية الدكتور حسين عبد البصير في معرض القاهرة للدولي الكتاب في نسخته الخامسة والخمسين.



تعد الأهرامات المصرية من أكثر الآثار التي تثير خيال الناس في العالم كله. ويحاول هذا الكتاب أن يجيب عن الكثير من الأسئلة مثل: لماذا بنى المصريون القدماء الأهرامات؟ وكيف بنى المصريون القدماء الأهرامات؟ وما أول هرم في تاريخ العمارة المصرية القديمة وفي تاريخ العالم؟ وما عدد الأهرامات المصرية القديمة؟ وما آخر هرم تم بناؤه في مصر القديمة؟ ولماذا لم نعثر على أجساد أو مومياوات الملوك والملكات أصحاب الأهرامات في مصر القديمة؟ ولماذا توقف المصريون القدماء عن بناء الأهرامات في عصر الدولة الحديثة أو في تاريخ يبعد حوالي ألفين عام من بناء أول هرم في تاريخ الحضارة المصرية القديمة؟ ولماذا سُرقت الأهرامات المصرية على الرغم من كثرة الحيل ووسائل التأمين التي اتبعها المصريون القدماء لتضليل اللصوص في كل زمان ومكان؟ ولماذا كانت وما تزال وسوف تظل الأهرامات سر هوس وجنون وإعجاب الجميع في كل زمان ومكان؟ وما هم مجانين الأهرامات؟ وهل بنى البعض أو كائنات فضائية الأهرامات المصرية؟ وهل هناك علاقة بالماسونية والأهرامات؟ وكيف وصلنا إلى عصر الأهرامات في مصر القديمة؟ وغيرها الكثير والكثير من الأسئلة تشغل وما تزال أذهان الجميع حول العالم



إن هذا الكتاب هو محاولة أولية لتوضيح وشرح الحقائق العلمية بشكل مبسط عن الأهرامات في مصر القديمة منذ البداية إلى النهاية، منذ عصور ما قبل التاريخ، أو فترات تأسيس مصر القديمة، ثم عصر الأسرات المبكر، وعصر بناة الأهرامات، أو عصر الدولة القديمة، ومرورًا بعصر الانتقال الأول، وعصر الدولة الوسطى، ووصولاً إلى عصر الدولة الحديثة وما بعدها. ويعد الكتاب رحلة جغرافية عن الأهرامات من الشمال إلى الجنوب في الجبانة المنفية وما وراءها وما بعدها وما جاورها.

يعد عالم الآثار والروائي والكاتب المعروف الدكتور حسين عبد البصير من أهم وأبرز علماء الآثار في مصر والعالم. وقد حصل على درجة الليسانس في الآثار المصرية القديمة في كلية الآثار في جامعة القاهرة، ودرجتي الماجستير والدكتوراه في الآثار المصرية القديمة وتاريخ وآثار الشرق الأدنى القديم في جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية. وله عدد كبير من الكتب والمقالات العلمية المعروفة محليًّا وعالميًّا..



تشارك "المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم" بإصداراتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في قاعه رقم 1 B28 خلال الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2024 .



وهذا وسيتم إقامة حفل التوقيع لهذا الكتاب بمركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس يوم الجمعة الموافق 26 يناير 2024، قاعة حفلات التوقيع بلازا رقم 1 من الساعة 4 مساء إلى الساعة 5 مساء