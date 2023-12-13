هل الأهرامات والمعابد إثبات لضخامتهم.. أطوال الفراعنة الحقيقية| تعرف عليها

هل كان الفراعنة عمالقة وما هي ملامحهم؟ هو سؤال يتردد على ألسنة الكثير من الأشخاص بين الحين والآخر. يعود سبب هذا السؤال إلى روعة الحضارة المصرية القديمة وبناء المعابدهم والأهرامات الضخمة، ما أدى إلى الاعتقاد بأن الفراعنة كانوا يمتلكون أجسادًا ضخمة. ولقد اهتم الكثيرون من العلماء بهذه المسألة، مما دفعهم لإجراء العديد من الأبحاث على المومياوات المصرية القديمة وتماثيلهم العملاقة، بهدف العثور على إجابة على هذا السؤال.

الفراعنة

أطوال الفراعنة

وفي الحقيقة، فإن الفراعنة كانوا مماثلين لنا من حيث بنية أجسادهم. والدليل على ذلك هو اكتشاف المومياوات التي تم اكتشافها، وكذلك اكتشاف مقابر العمال الذين بنوا الأهرامات. فقد تبين أن حجمهم كان مشابهًا لحجمنا، وليسوا عمالقة ولا توجد دلائل على أن أجسادهم كانت ضخمة بالفعل.

الفراعنة

هناك بعض الأدلة التي قد تشير إلى أن بعض الفراعنة كانوا أطول من المتوسط. على سبيل المثال، كان طول الملك خوفو، الذي بنا الهرم الأكبر في الجيزة، حوالي 2.08 متر. ومع ذلك، فإن هذه الحالات نادرة، ولا يوجد دليل على أن الفراعنة بشكل عام كانوا عمالقة.

تم اكتشاف بردية وادي الجرف، وهي توثيق لكيفية وطرق بناء الأهرامات. وتوضح هذه البردية كيف تم قطع الأحجار واستخدامها في بناء الأهرامات. وأكد الخبراء أن السر وراء بناء المصريين القدماء للحضارة المصرية العظيمة هو اعتقادهم في الحياة الآخرة. ولذلك قاموا ببناء الأهرامات والمعابدهم الضخمة. ومع ذلك، فإنهم في النهاية كانوا يمتلكون قامات متوسطة الطول تشابه قاماتنا اليوم. وعلى الرغم من ذلك، نجحوا في بناء حضارة عظيمة أذهلت العالم عبر العصور.