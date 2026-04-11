فى ذكراها.. قصة وفاة عواطف رمضان بخطأ طبي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة عواطف رمضان، والتي تعد من أشهر الفنانات التي لعبت دور الأم المتسلطة في السينما المصرية.

مسيرة عواطف رمضان الفنية

ولدت عواطف رمضان في 11 أبريل 1930، وتخرجت من المعهد العالي للتمثيل في أوائل الخمسينات، وقدمت العديد من المسرحيات والأوبريتات منذ دراستها وحتى عام 1989، حيث اعتزلت الفن تمامًا إلى أن توفت في فبراير 1997.

وعملت الفنانة الراحلة عواطف رمضان، موظفة بوزارة الثقافة بدرجة فنان قدير، فهي تمتلك صوتًا جميلًا وممثلة مسرح جيدة ولكنها لم تأخذ أدوار البطولة إلا أيام دراستها فى المعهد وبعد تخرجها بسنوات قليلة، وبعد تخرجها من المعهد قامت ببطولة مسرحية "إمبراطورية ميم "، وأخر مسرحياتها "خد الفلوس وإجرى"، مع نجاح الموجي وحسن مصطفى، وشاركت في مسلسل "أنها مجنونة".

أعمال عواطف رمضان

وشاركت في مسرحية "أنا وهو وهي"، وكان أول ظهور للفنان عادل إمام، ومسرحية "الحب في حارتنا"، وكان أول ظهور للنجوم يحيى الفخراني وأحمد راتب ومصطفى متولي في مسرحية "نرجس" فى دور أم الفنانة سهير البابلي.

كما شاركت في العديد من المسرحيات، مثل "أنا أجدع منه" مع محمد نجم، و"كومبارس الموسم" مع فريد شوقي، والتي ساعدت في وصوله إلى النجومية، و"تذكرة للجنة" مع وحيد سيف، و"طالع نازل" مع حسن عابدين، وأيضًا مسرحية "زقاق المدق" مع معالي زايد، و"مسرحية الحرامية" مع فريد شوقي وحياة قنديل، وآخر مسرحياتها "خد الفلوس وأجرى"مع نجاح الموجى وحسن مصطفى.

وقدمت عواطف رمضان العديد من الأفلام في عالم السينما فكانت البداية بفيلم "الفارس الأسود" مع كوكا، وشاركت فى فيلم "لحن الوفاء" مع شادية وعبدالحليم حافظ، و"البحث عن فضيحة" مع عادل إمام في دور أم نبيلة السيد، وفيلم "زقاق المدق" مع شادية وشكري سرحان، وكان آخر أفلامها "السادة الرجال" مع محمود عبدالعزيز في دور أم معالي زايد.

اعتزال عواطف رمضان

اعتزلت الفنانة عواطف رمضان الفن تمامًا عام 1989 إلى أن توفت فى 4 فبراير عام 1997 بمستشفى السلام الدولي بالمهندسين أثناء عمل منظار للتجهيز لعملية جراحية لإزالة المرارة وحدث نزيف أدى إلى الوفاة.