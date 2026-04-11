اللي كان خايف ميخافش.. محمد رمضان يحسم موقفه من المشاركة في دراما رمضان 2027

كشف الفنان محمد رمضان، عن موقفه النهائي من المشاركة في دراما شهر رمضان 2027.

وقال محمد رمضان في فيديو عبر حسابه على انستجرام: “قرار نهائي مش هعمل مسلسل في رمضان 2027، اللي كان خايف ميخافش خلاص، دي كانت كذبة أبريل”.

من جانب اخر، أعلن مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، عن موعد حفل النجم المصري محمد رمضان،كاشفا عن بوستر الحفل المقرر إقامته يوم 6 يونيو المقبل.

وقال محمد رمضان، في بيان صحفي صادر من مكتبه الإعلامي بشأن هذا الحفل المرتقب: " (مسرح دولبي) اللي بيتعمل عليه حفل توزيع جوائز الأوسكار الأمريكية في لوس أنجلوس .. النهاردة أعلنوا عن حفلي الغنائي القادم على مسرحهم.. فخور وسعيد باختيارهم لي كأول عربي يغني على مسرح دولبي في حفل جماهيري كبير".

وأضاف: "نفس المسرح اللي أساطير العالم استلموا جوائز الأوسكار عليه .. كل خطوة حلوة بسبب جمهوري اللي في ضهري منذ بدايتي بعد ربنا ثم فريق عملي المُخلص ثم كل زملائي سواء اللي شجعوني أو أحبطوني بسببكم وصلت إلى هذه الخطوات الجديدة من نوعها الحمد لله".