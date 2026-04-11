الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هبة عبد الغني لـ صدى البلد: التمثيل جاءني صدفة وتركت كلية الحقوق من أجله | فيديو

هبة عبد الغني
هبة عبد الغني
تصوير ابرهيم قنديل  
أوركيد سامي

في لقاء خاص لموقع صدى البلد، فتحت الفنانة هبة عبد الغني قلبها للحديث عن بداياتها الفنية وكواليس دخولها عالم التمثيل، مؤكدة أن مشوارها لم يكن مخططًا له، بل جاء نتيجة صدفة غيرت مسار حياتها بالكامل.

وقالت هبة عبد الغني أنها في بداية حياتها كانت تدرس بكلية الحقوق، ولم يكن في ذهنها الاتجاه إلى الفن بشكل احترافي، رغم حبها الكبير للرسم والغناء منذ الصغر، موضحة أن ميولها الفنية كانت مجرد هوايات تمارسها في أوقات الفراغ.


وأضافت هبة عبد الغني في لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري أنها خلال فترة دراستها الجامعية كانت حريصة على متابعة العروض المسرحية داخل الجامعة، وهو ما ساهم في تنمية شغفها بالمسرح، لكنها لم تتخيل أن تقف يومًا على خشبته كممثلة.
وأشارت إلى أن نقطة التحول جاءت بشكل مفاجئ، عندما اعتذرت إحدى الطالبات عن المشاركة في عرض مسرحي، ليتم ترشيحها لتقديم الدور بدلًا منها، مؤكدة أن هذه الفرصة غير المتوقعة كانت بمثابة البداية الحقيقية.

وأوضحت: “أول مرة وقفت على المسرح حسيت بإحساس مختلف تمامًا، حسيت إني لقيت نفسي، ومن اللحظة دي حبيت التمثيل بشكل كبير”.

وتابعت أن هذا الشعور دفعها لاتخاذ قرار صعب بترك كلية الحقوق، والتفرغ لدراسة التمثيل بشكل أكاديمي، إيمانًا منها بموهبتها ورغبتها في تطوير أدواتها الفنية.

وأكدت هبة عبد الغني أن النجاح في المجال الفني لا يعتمد فقط على الموهبة، بل يحتاج إلى اجتهاد مستمر وصبر كبير، مشيرة إلى أن الصدفة قد تكون البداية، لكن الاستمرار هو التحدي الحقيقي.

