قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مطارنة وأساقفة القليوبية يهنئون المحافظ وقيادات الدولة بعيد الأضحى المبارك
دعاء ثاني أيام عيد الأضحى 2026 للرزق مستجاب.. أدعية يوم القر
الأرصاد تكشف طقس ثاني أيام العيد.. أجواء حارة نهارًا واضطراب بالملاحة البحرية
تحول لرمز شعبي.. بنجلاديش تنقذ الجاموس "ترامب" من الذ بح في عيد الأضحى
الباقي في الطريق.. الزمالك ينهي 8 قضايا قانونية ويواصل التحرك
أكسيوس: إيران أطلقت 4 مسيّرات باتجاه سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وأخرى تجارية
واشنطن تشن غارات على موقع عسكري إيراني وتعلن إسقاط مسيرات هددت الملاحة في مضيق هرمز
واشنطن تعلن إسقاط مسيرات إيرانية وتنفيذ غارات قرب مضيق هرمز
رسالة إلى ترامب.. زيلينسكي يطلب أنظمة دفاع جوي مضادة للصواريخ الباليستية
طقس ثاني أيام عيد الأضحى.. أجواء حارة على الوجه البحرى والقاهرة
ترامب يعلن التعاون مع أرمينيا لإنشاء طريق السلام بمحاذاة حدود إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن تشن غارات على موقع عسكري إيراني وتعلن إسقاط مسيرات هددت الملاحة في مضيق هرمز

واشنطن تشن غارات على موقع عسكري ايراني
واشنطن تشن غارات على موقع عسكري ايراني
القسم الخارجي

شنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية جديدة استهدفت موقعاً عسكرياً داخل إيران، قالت إنه كان يشكل تهديداً مباشراً للقوات الأميركية ولحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول أميركي فجر الخميس.

وأوضح المسؤول الأميركي أن الغارات جاءت بعد رصد “أنشطة عسكرية مقلقة” في الموقع المستهدف، مشيراً إلى أن القوات الأميركية اعتبرت التحركات الإيرانية تهديداً محتملاً للأمن البحري وللقوات المنتشرة في المنطقة.

 وأضاف أن الجيش الأميركي اعترض وأسقط أيضاً عدداً من الطائرات المسيّرة الإيرانية التي كانت تحلق بالقرب من ممرات الملاحة الدولية، مؤكداً أن تلك المسيّرات “شكلت خطراً مباشراً على السفن التجارية والقوات الأميركية”.

ولم يكشف المسؤول الأميركي عن الموقع الدقيق الذي استُهدف داخل إيران أو طبيعة الأهداف العسكرية التي تعرضت للقصف، كما لم يوضح حجم الخسائر الناتجة عن الغارات. 

في المقابل، لم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن بياناً رسمياً يؤكد أو ينفي وقوع الضربات، وسط حالة من الترقب بشأن تداعيات التصعيد الجديد في منطقة الخليج.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متزايداً بين واشنطن وطهران، خاصة في ظل استمرار الخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والوجود العسكري الأميركي في الخليج.

 كما تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة حوادث الهجمات بالطائرات المسيّرة والاتهامات المتبادلة بشأن تهديد أمن الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز.

الولايات المتحدة مضيق هرمز القوات الأميركية الجيش الأميركي السلطات الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد حاتم يؤدي مناسك الحج

أحمد حاتم يعلن إصابته بعد أداء مناسك الحج : «ربى إنى لما أنزلت إليّ من خير فقير»

آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

ادعولنا دعوة من قلوبكم.. آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

ييس توروب

موقفه قانوني.. الشرط الجزائي يفاقم أزمة الأهلي وتوروب

ابراهيم حسن

انضمام الألمانى كريستوفر روربيك لمنتخب مصر في كأس العالم

محمد صلاح

بكلمات عبد الحليم حافظ.. ليفربول يتغنى بمسيرة الملك المصري التاريخية

حالة الطقس

أمطار رعدية واضطراب ملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الخميس

معتمد جمال

صنع معجزة .. تجديد الثقة لـ معتمد جمال يربك الزمالك

حازم إمام

حازم إمام: الزمالك مديون بـ 2 مليار ومش شايف إني الأنسب لرئاسة النادي

ترشيحاتنا

فيلم 7 dogs

نجاح كبير لفيلم 7 Dogs في افتتاح فرع سينما الشعب بالغردقة

بيطري الشرقية

بيطري الشرقية يٌنهى ذبح 1153 أضحية بالمجان فى أول أيام عيد الأضحى

صحة الشرقية

وكيل صحة الشرقية يتابع التأمين الطبي وانتشار فرق المبادرات وتنظيم الأسرة بالمساجد

بالصور

ميرنا جميل تثير الجدل بفستان أبيض ملفت

ميرنا جميل تثير الجدل بفستان حمالات
ميرنا جميل تثير الجدل بفستان حمالات
ميرنا جميل تثير الجدل بفستان حمالات

كيف يمكن الوقاية من التهاب العين الوردية؟

كيف يمكن الوقاية من العين الوردية؟
كيف يمكن الوقاية من العين الوردية؟
كيف يمكن الوقاية من العين الوردية؟

طريقة عمل فخد الضانى المشوى

طريقة عمل فخد الضانى المشوى:
طريقة عمل فخد الضانى المشوى:
طريقة عمل فخد الضانى المشوى:

اكتشف علامات فساد اللحوم .. احذرها

اكتشف علامات فساد اللحوم
اكتشف علامات فساد اللحوم
اكتشف علامات فساد اللحوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد