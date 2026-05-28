واشنطن تشن غارات على موقع عسكري إيراني وتعلن إسقاط مسيرات هددت الملاحة في مضيق هرمز

شنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية جديدة استهدفت موقعاً عسكرياً داخل إيران، قالت إنه كان يشكل تهديداً مباشراً للقوات الأميركية ولحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول أميركي فجر الخميس.

وأوضح المسؤول الأميركي أن الغارات جاءت بعد رصد “أنشطة عسكرية مقلقة” في الموقع المستهدف، مشيراً إلى أن القوات الأميركية اعتبرت التحركات الإيرانية تهديداً محتملاً للأمن البحري وللقوات المنتشرة في المنطقة.

وأضاف أن الجيش الأميركي اعترض وأسقط أيضاً عدداً من الطائرات المسيّرة الإيرانية التي كانت تحلق بالقرب من ممرات الملاحة الدولية، مؤكداً أن تلك المسيّرات “شكلت خطراً مباشراً على السفن التجارية والقوات الأميركية”.

ولم يكشف المسؤول الأميركي عن الموقع الدقيق الذي استُهدف داخل إيران أو طبيعة الأهداف العسكرية التي تعرضت للقصف، كما لم يوضح حجم الخسائر الناتجة عن الغارات.

في المقابل، لم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن بياناً رسمياً يؤكد أو ينفي وقوع الضربات، وسط حالة من الترقب بشأن تداعيات التصعيد الجديد في منطقة الخليج.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متزايداً بين واشنطن وطهران، خاصة في ظل استمرار الخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والوجود العسكري الأميركي في الخليج.

كما تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة حوادث الهجمات بالطائرات المسيّرة والاتهامات المتبادلة بشأن تهديد أمن الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز.