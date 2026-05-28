وسط أجواء مليئة بالسكينة.. سامح حسين وزوجته يؤديان مناسك الحج

نشر الفنان سامح حسين صورا جديدة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بصحبة زوجته أثناء أداء فريضة الحج.

وعلّق سامح حسين على الصور قائلا: «﴿ ِوَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾، ما شاء اللَه لا قوَة إِلا باللَه والحمدلله اللهم تقبل يارب.. النهاردة العيد بتاعي، عقبالكم يا رب».

أحدث أعمال الفنان سامح حسين

برنامج «بركة رمضان» الذي عُرض في موسم رمضان 2026 على قناة DMC، وقدم من خلاله محتوى إنساني واجتماعي يعتمد على تحقيق أحلام ومساعدة الأسر البسيطة.

برنامج «قطايف» والذي حقق انتشارًا واسعًا، وجرى عرضه على قنوات CBC وON والناس، وقدم خلاله سامح حسين محتوى يجمع بين الكوميديا والرسائل الاجتماعية والإنسانية.

المسلسل الإذاعي «رمضان أون لاين» عبر إذاعة الراديو 9090، وناقش بشكل كوميدي تأثير السوشيال ميديا والإنترنت على أجواء شهر رمضان والعلاقات الأسرية.

فيلم «استنساخ» ويُعد من أحدث أعماله السينمائية، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.