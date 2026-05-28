رسميا.. التعليم تعلن موعد ورابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ، والتي تتضمن (رقم الجلوس – مقر اللجنة الامتحانية)، في المدارس، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026.

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن أرقام الجلوس ومقار اللجان الامتحانية باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الموحد، من خلال الدخول على الموقع الرسمي للوزارة اعتبارا من يوم الاثنين ١ يونيو ، وذلك عبر الرابط التالي:


https://moe-register.emis.gov.eg

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حرصها على توفير كافة سبل الدعم والتيسير للطلاب، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان انتظام سير العملية الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة داخل اللجان، بما يحقق الانضباط ويسهم في أداء الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد 
 

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية

الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو 2026 : الرياضيات البحتة

الخميس 16 يوليو 2026 : الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم
 

الأحد 21 يونيو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو :الاقتصاد + الاحصاء

الأحد 28 يونيو: اللغة العربية

الثلاثاء 30 يونيو : اللغة الاجنبية الثانية

الخميس 2 يوليو : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 7 يوليو : التفاضل والتكامل

الخميس 9 يوليو : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو : الأحياء + الجبر والهندسة الفراغية+ علم النفس

الثلاثاء 14 يوليو : الديناميكا

الخميس 16 يوليو : الجيولوجيا + الاستاتيكا + الفلسفة

