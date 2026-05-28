الأعمال المستحبة في ثاني أيام عيد الأضحى 2026.. أفضل الطاعات في يوم القر

يحرص كثيرون في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على اغتنام هذا اليوم المبارك بالأعمال الصالحة والتقرب إلى الله، ويسمى ثاني أيام العيد باسم يوم القر، وهو من أيام التشريق التي عظّمها الله سبحانه وتعالى، ويبحث عدد كبير عن الأعمال المستحبة في ثاني أيام عيد الأضحى، وفي السطور التالية نلخص لكم مجموعة من العبادات التي ينال بها العبد ثواب يوم القر واغتنامه.

ما هي الأعمال المستحبة في ثاني أيام عيد الأضحى؟

حددت دار الإفتاء عددا من العبادات المستحبة في ثاني أيام عيد الأضحى 2026 ومنها

الإكثار من ذكر الله تعالى: من أهم الأعمال المستحبة في ثاني أيام عيد الأضحى التكبير عقب الصلوات والذي يُعرف بالتكبير المقيد، ويبدأ من فجر يوم عرفة ويستمر حتى عصر آخر أيام التشريق. نحر الأضحية: من الأعمال المستحبة في ثاني أيام عيد الأضحى وخلال أيام التشريق هو ذبـ.ــح الأضاحي، والذي يستمر حتى مغرب اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهو سُنة مؤكدة وشعيرة عظيمة يتقرب بها العبد إلى الله. شكر الله: يجب لكل حاج أن يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الحج كما يجب على غير الحاج أن يحمد الله تعالى على بلوغ أيام التشريق فهي أيام مباركة. صلة الرحم والصدقات: من أفضل ما يتقرب به المؤمن في ثاني أيام عيد الأضحى هو صلة الرحم والاهتمام بالمحتاجين. قراءة القرآن والدعاء: يجب أن يجعل المؤمن ضمن العبادات المستحبة في ثاني أيام عيد الأضحى من الدعاء وسيلة لنيل المغفرة والرحمة من الله فهي أوقات الإجابة، وهذه الأيام فرصة لتعزيز الصلة بالله.

دعاء ثاني أيام عيد الأضحى

اللهم اجعل هذا اليوم المبارك بداية خير وفرح وسعة رزق، واكتب لنا فيه القبول والمغفرة والرحمة.

اللهم في ثاني أيام عيد الأضحى ارزقنا راحة البال، وصلاح الحال، وبركة العمر والرزق.

اللهم تقبل منا صالح الأعمال، واغفر لنا الذنوب والخطايا، واجعلنا من عبادك المقبولين.

يا رب اجعل أيامنا كلها أعيادًا بالطاعة والقرب منك، وأدم علينا نعمة الأمن والإيمان.

اللهم ارزقنا السعادة والطمأنينة، وحقق لنا ما نتمنى، واكتب لنا الخير حيث كان.

اللهم احفظ أهلنا وأحبابنا، واشفِ مرضانا، وارحم موتانا، وبارك لنا في أيام العيد.

اللهم اجعل لنا من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، وارزقنا من حيث لا نحتسب.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

حكم صيام ثاني أيام عيد الأضحى

نهى الشرع الشريف عن صيام ثاني أيام عيد الأضحى لأنه يوم من أيام التشريق، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام هذه الأيام؛ إذ ورد عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ».

وقد وضحت السنة النبوية فضل ثاني أيام عيد الأضحى المعروف باسم يوم القر حيث يبيِّن هذا حديث نبوي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يوم القَّرِّ».