قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد حاتم يعلن إصابته بعد أداء مناسك الحج : «ربى إنى لما أنزلت إليّ من خير فقير»
لماذا سمي أول أيام عيد الأضحى بالحج الأكبر؟.. اعرف السبب وأهم أعماله
الأحمال تلامس 36 ألف ميجاوات.. وزير الكهرباء يقضي أول أيام العيد في "التحكم القومي" لتأمين الشبكة
انتظام فتح الحدائق العامة والمتنزهات وإتاحة المجازر الحكومية أمام المواطنين
الفراعنة في بروفة مونديالية.. موعد مباراة مصر وروسيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
من غير وجع | منشور مؤثر لـ أصالة .. اِعرف مالها
15 غرزة .. نقل عاجل لـ نجم منتخب مصر إلى المستشفى لسبب صادم | شاهد
كاسبر شمايكل يعلن اعتزاله بسبب إصابة في الكتف
عضو جديد في جهاز منتخب مصر قبل مونديال 2026
رئيس بعثة الحج الرسمية: الحالة الصحية للحجاج بخير.. والتسكين في منى بالباركود
حجاج الجمعيات يواصلون أداء المناسك .. ويرمون جمرة العقبة الكبرى
نزل 40 جنيه .. هبوط سعر الذهب عيار 21 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لماذا سمي أول أيام عيد الأضحى بالحج الأكبر؟.. اعرف السبب وأهم أعماله

عيد الأضحى
عيد الأضحى
أحمد سعيد

يتساءل عدد كبير من الناس عن سبب تسمية أول أيام عيد الأضحى 2026 بالحج الأكبر رغبةً منهم في معرفة فضل أول أيام عيد الأضحى كيف يمكن لغير الحاج اغتنام فضل هذا اليوم المبارك وفي السطور التالية نتعرف على أفضل الأعمال أول أيام عيد الأضحى للحاج وغير الحاج. 

سبب تسمية أول أيام عيد الأضحى بالحج الأكبر

سبب تسمية أول أيام عيد الأضحى بالحج الأكبر يرجع إلى أن الحجاج يقومون فيه بمعظم أعمال الحج مثل الوقوف بالمشعر الحرام، والنزول إلى منى، ورمي الجمرات، والنحر، والحلق، وطواف الإفاضة، والمبيت بمنى.

وقد ورد أُطلق اسم الحج الأكبر على أول أيام عيد الأضحى فيما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بَعَثَنِي أبو بَكْرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عنْه-، فِيمَن يُؤَذِّنُ يَومَ النَّحْرِ بمِنًى: لا يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، ولَا يَطُوفُ بالبَيْتِ عُرْيَانٌ، ويَوْمُ الحَجِّ الأكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ".

ما فضل أول أيام عيد الأضحى ؟

فضل أول أيام عيد الأضحى أفضل الأيام وأعظمها لحديث النبي النبيّ صلى الله عليه وسلم، "إنَّ أعظمَ الأيَّامِ عندَ اللَّهِ تبارَكَ وتعالَى يومُ النَّحرِ".

ويشمل فضل أول أيام عيد الأضحى أنه لا يقتصر على الحجاج فقط بل يشمل غير الحجاج أيضا فهو يوم فرح وصلة الرحم وتقديم الأضاحي ويبتهج فيه المسلمون بتهنئة بعضهم البعض.

أعمال أول أيام عيد الأضحى للحجاج

  • وتتضمن أعمال يوم النحر اليوم العاشر من ذي الحجة، ما يلي: 
    أولا : رمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى الأخيرة، مما يلي مكة فيجعل الحاج جمرة العقبة أمامه ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويقطع التلبية، فيرمي الجمرة، بسبع حصيات، ويكبر من كل حصاة.
  • ثانيا: إذا فرغ من الرمي ، ينحر هديه إن كان متمتعا أو قارنا، ويقسم الهدي إلى ثلاثة أقسام: يأكل الأول، ويهدي الثاني ، ويتصدق بالثالث، وليس على المفرد والحاج المكي هدي.
  • ثالثا: ثم يحلق الحاج شعره أو يقصره والحلق أفضل من التقصير لدعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - للمحلقين بالمغفرة ثلاثا، وللمقصرين مرة واحدة، والمرأة تأخذ من شعرها قد ما يقارب رأس الإصبع.
  • رابعا: ثم يطوف المتمتع والقارن والمفرد، طواف الإفاضة ، ويسعى المتمتع سعى الحج بين الصفا والمروة، ويسعى القارن والمفرد إذا لم يسعيا قبل الحج مع طواف القدوم.

أعمال يوم النحر لغير الحجاج

  • أولًا: صلاة عيد الأضحى: صلاة العيد سُنَّةٌ مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم، وأمر الرجال والنساء –حتى الحُيَّض منهن- أن يخرجوا لها ولا يؤدين الصلاة ويستمعن إلى الخطبة، ووقت صلاة العيد عند الشافعية ما بين طلوع الشمس وزوالها، ودليلهم على أن وقتها يبدأ بطلوع الشمس أنها صلاةٌ ذات سبب فلا تُراعَى فيها الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة، أما عند الجمهور فوقتها يَبتدِئ عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجردة -وهو الوقت الذي تحلُّ فيه النافلة- ويمتدُّ وقتُها إلى ابتداء الزوال.
  • ثانيًا: نحر الأضاحي أضحية العيد سنة مؤكدة عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فقال تعالى: «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ *فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ *إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ» [سورة الكوثر]. وقال القرطبي في "تفسيره" (20/ 218): "أَيْ: أَقِمِ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ عَلَيْكَ"، كَذَا رَوَاهُ الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
  • ثالثًا: التكبير في العيد: التكبير يبدأ في عيد الأضحى من فجر يوم عرفة إلى غروب ثالث أيام التشريق، والتكبير يكون جماعة وفرادى، وكذلك في البيوت والمساجد.
فضل أول أيام عيد الأضحى أول أيام عيد الأضحى الحج الأكبر سبب تسمية أول أيام عيد الأضحى بالحج الأكبر سبب تسمية أول أيام عيد الأضحى عيد الأضحى أيام عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

حل لغز مقتل سيدة بالرصاص في المنوفية ومصرع الجاني في مواجهات مع الشرطة بالقاهرة

شيخ الأزهر يغادر مطار القاهرة الدولي متوجها إلى الأقصر

شيخ الأزهر يغادر القاهرة متوجها إلى الأقصر

الحضري وزيزو

"أنا اسمي كابتن عصام الحضري يا جعان".. القصة الكاملة لـ أزمة زيزو وقائد المنتخب السابق

القبض على المتهم

في أول أيام العيد.. عامل ينهي حياة زوجته بإحدى قرى مغاغة بالمنيا

النادي الأهلي

الصفقة باظت.. أندية سعودية تخطف مدرب برازيلي من الأهلي

الزوج وزوجته

سبقتيني صائمة إلى الجنة.. زوج ينعى زوجته بكلمات مؤثرة بعد وفاتها داخل المسجد

منتخب الناشئين

موعد مباراة مصر وتنزانيا في نصف نهائي أمم أفريقيا للناشئين

محمد صلاح

مرموش في الهجوم.. تشكيل منتخب مصر المتوقع بـ ودية روسيا

ترشيحاتنا

العراق

رئيس البرلمان العراقي: المرحلة تتطلب خطوات وطنية لحصر السلاح وتجنيب البلاد أي توترات

لبنان

أصوات داخل حكومة نتنياهو تطالب بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان | تفاصيل

رمي الجمرات

بعد رمي جمرة العقبة الكبرى.. ضيوف الرحمن يواصلون أداء مناسك الحج بالأراضي المقدسة

بالصور

بيطري الشرقية يٌنهى ذبح 1153 أضحية بالمجان فى أول أيام عيد الأضحى

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة

لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة
لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة
لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها
7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها
7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

أطعمة ممنوعة لمرضى الضغط في عيد الأضحى.. احذر هذه الأكلات على مائدة العيد

الضغط
الضغط
الضغط

فيديو

عاصى الحلانى

عاصي الحلاني يطرح أغنية "لا تغيب".. توليفة فنية متكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد