لماذا سمي أول أيام عيد الأضحى بالحج الأكبر؟.. اعرف السبب وأهم أعماله

يتساءل عدد كبير من الناس عن سبب تسمية أول أيام عيد الأضحى 2026 بالحج الأكبر رغبةً منهم في معرفة فضل أول أيام عيد الأضحى كيف يمكن لغير الحاج اغتنام فضل هذا اليوم المبارك وفي السطور التالية نتعرف على أفضل الأعمال أول أيام عيد الأضحى للحاج وغير الحاج.

سبب تسمية أول أيام عيد الأضحى بالحج الأكبر

سبب تسمية أول أيام عيد الأضحى بالحج الأكبر يرجع إلى أن الحجاج يقومون فيه بمعظم أعمال الحج مثل الوقوف بالمشعر الحرام، والنزول إلى منى، ورمي الجمرات، والنحر، والحلق، وطواف الإفاضة، والمبيت بمنى.

وقد ورد أُطلق اسم الحج الأكبر على أول أيام عيد الأضحى فيما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بَعَثَنِي أبو بَكْرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عنْه-، فِيمَن يُؤَذِّنُ يَومَ النَّحْرِ بمِنًى: لا يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، ولَا يَطُوفُ بالبَيْتِ عُرْيَانٌ، ويَوْمُ الحَجِّ الأكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ".

ما فضل أول أيام عيد الأضحى ؟

فضل أول أيام عيد الأضحى أفضل الأيام وأعظمها لحديث النبي النبيّ صلى الله عليه وسلم، "إنَّ أعظمَ الأيَّامِ عندَ اللَّهِ تبارَكَ وتعالَى يومُ النَّحرِ".

ويشمل فضل أول أيام عيد الأضحى أنه لا يقتصر على الحجاج فقط بل يشمل غير الحجاج أيضا فهو يوم فرح وصلة الرحم وتقديم الأضاحي ويبتهج فيه المسلمون بتهنئة بعضهم البعض.

أعمال أول أيام عيد الأضحى للحجاج

وتتضمن أعمال يوم النحر اليوم العاشر من ذي الحجة، ما يلي:

أولا : رمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى الأخيرة، مما يلي مكة فيجعل الحاج جمرة العقبة أمامه ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويقطع التلبية، فيرمي الجمرة، بسبع حصيات، ويكبر من كل حصاة.

أولا : رمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى الأخيرة، مما يلي مكة فيجعل الحاج جمرة العقبة أمامه ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويقطع التلبية، فيرمي الجمرة، بسبع حصيات، ويكبر من كل حصاة. ثانيا: إذا فرغ من الرمي ، ينحر هديه إن كان متمتعا أو قارنا، ويقسم الهدي إلى ثلاثة أقسام: يأكل الأول، ويهدي الثاني ، ويتصدق بالثالث، وليس على المفرد والحاج المكي هدي.

ثالثا: ثم يحلق الحاج شعره أو يقصره والحلق أفضل من التقصير لدعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - للمحلقين بالمغفرة ثلاثا، وللمقصرين مرة واحدة، والمرأة تأخذ من شعرها قد ما يقارب رأس الإصبع.

رابعا: ثم يطوف المتمتع والقارن والمفرد، طواف الإفاضة ، ويسعى المتمتع سعى الحج بين الصفا والمروة، ويسعى القارن والمفرد إذا لم يسعيا قبل الحج مع طواف القدوم.

أعمال يوم النحر لغير الحجاج