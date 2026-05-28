أمريكا تضرب “هيئة هرمز” وتشدد الخناق على إيران وسط تصاعد التوتر الإقليمي

دخلت الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد، بعد تقارير إعلامية تحدثت عن تنفيذ واشنطن ضربات استهدفت ما يُعرف بـ”هيئة هرمز”، وهي الجهة الإيرانية المستحدثة التي أعلنت طهران تشكيلها مؤخراً لإدارة وتأمين مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية لنقل النفط في العالم.

وتأتي هذه التطورات في ظل تشديد أمريكي متواصل للعقوبات والضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران، بالتزامن مع تصاعد التوتر في منطقة الخليج.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت خلال الأسابيع الماضية إلى أن إيران أعلنت إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لفرض مزيد من السيطرة على حركة الملاحة في المضيق الاستراتيجي، الذي يمر عبره نحو ثلث تجارة النفط المنقولة بحراً عالمياً.

ووفق معطيات متداولة في وسائل إعلام إقليمية، فإن التحركات الأمريكية الأخيرة جاءت ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى منع إيران من استخدام المضيق كورقة ضغط سياسية أو عسكرية في مواجهة الغرب، خاصة بعد التهديدات الإيرانية المتكررة بإمكانية تعطيل الملاحة البحرية رداً على العقوبات أو أي هجمات محتملة ضد منشآتها النووية والعسكرية.

وتشهد المنطقة منذ أشهر حالة استنفار عسكري متبادل، حيث عززت الولايات المتحدة وجودها البحري في الخليج وبحر العرب، عبر نشر مدمرات وأنظمة دفاع جوي متطورة، فيما أكدت إيران من جانبها رفع مستوى الجاهزية العسكرية لقواتها البحرية والصاروخية. وتشير تقارير إلى أن واشنطن تعتبر حرية الملاحة في مضيق هرمز “خطاً أحمر”، وترفض أي قيود قد تفرضها طهران على حركة السفن التجارية أو العسكرية.

في المقابل، ترى إيران أن الضغوط الأمريكية تستهدف تقويض نفوذها الإقليمي وخنق اقتصادها عبر تشديد العقوبات على قطاعي النفط والشحن البحري، وهو ما دفعها إلى تبني سياسات أكثر تشدداً في إدارة الملف البحري والأمني في الخليج.

ويخشى مراقبون من أن يؤدي استمرار التصعيد بين الجانبين إلى تهديد أمن الطاقة العالمي، خاصة أن أي اضطراب في حركة الملاحة بمضيق هرمز قد ينعكس مباشرة على أسعار النفط والأسواق الدولية.

كما حذرت تقارير دولية من أن انزلاق الوضع إلى مواجهة مفتوحة قد يوسع دائرة التوتر لتشمل عدة جبهات في الشرق الأوسط، في ظل ارتباط الأزمة الإيرانية بملفات إقليمية معقدة تشمل العراق وسوريا ولبنان واليمن.

ورغم التصعيد العسكري والإعلامي، لا تزال بعض الأطراف الدولية تدفع باتجاه الحلول الدبلوماسية لمنع تفجر مواجهة شاملة، وسط ترقب عالمي لما ستؤول إليه المواجهة الأمريكية الإيرانية خلال الفترة المقبلة.