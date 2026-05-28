بيضربها هي وبنتها.. القبض على الزوج المتهم بالتعدي على زوجته وابنته بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من زوجها، لقيامه بالتعدي عليها وعلى ابنتها بالسب والضرب وتهديدهما بإلحاق الأذى بهما، بسبب خلافات زوجية بمحافظة الإسكندرية.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، أمكن تحديد السيدة الشاكية، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه. وبسؤالها، أقرت بقيام زوجها بالتعدي عليها وعلى ابنتها بشكل متكرر بالسب والضرب بسبب خلافات أسرية بينهما ورغبتها في الطلاق، مشيرة إلى صدور حكمين قضائيين غيابيين ضده خلال عامي 2024 و2025، بإجمالي مدة حبس بلغت 9 أشهر، في قضيتين تتعلقان بالتعدي عليها وإحداث إصابتها.

ضبط الزوج

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتبين أنه يعمل محاسبًا بإحدى شركات النقل الخاصة، ويقيم بذات العنوان.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

التحقيق في الواقعة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.