ماس كهربائي.. اندلاع حريق في مسجد دون وقوع إصابات بقنا





اندلع حريق فى مسجد بقرية كوم شافع التابعة للوحدة المحلية لقرية الحلفاية بحرى بنجع حمادى شمال قنا، دون وقوع أى إصابات بين المواطنين.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد اندلاع حريق فى مسجد بنطاق قرية الحلفاية بحرى بنجع حمادى، دون وقوع أى إصابات بين المواطنين.





وتبين أن ماس كهربائى، تسبب فى اندلاع الحريق بالمسجد، عقب أداء الصلاة، وتمكن من إتلاف الكثير من محتويات المسجد.

كما تبين أن اندلاع الحريق، أثناء عدم وجود المصلين، تسبب فى انتشار النيران بكافة أرجاء المسجد، إلى أن تمكن الأهالى من فتح المسجد والسيطرة على النيران.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.





