أخبار قنا: تجهيز 77 ساحة و3224 مسجدًا لأداء صلاة عيد الأضحى.. وضبط 1000 لتر مياه غازية منتهية الصلاحية خلال حملات بالأسواق

شهدت محافظة قنا، العديد من الأحداث، أبرزها، إزالة 31 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والزراعة ، المحافظ يسلم 11عقد تقنين لواضعى اليد مع تسهيل الإجراءات للجادين، تجهيز 77 ساحة و3224 مسجدًا لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، كشف هوية شاب صدمه قطار على ممر غير شرعى بمركز قفط، ضبط 1000 لتر مياه غازية منتهية الصلاحية خلال حملات في الأسواق، والمحافظ يوجه بإحكام الرقابة على الجمعيات الزراعية ومتابعة منظومة صرف الأسمدة المدعمة.

إزالة 31 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والزراعة بقنا

واصلت الوحدات المحلية لمركزى قنا ونجع حمادي، جهودها المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، تحت إشراف حسين الزمقان، رئيس المركز، حملة إزالة موسعة بقرية أولاد نجم بهجورة، استهدفت التعديات والمخالفات الواقعة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومسؤولي الإدارة الزراعية والوحدات الزراعية التابعة للقرية.

وأسفرت الحملة التي نفذتها الوحدة المحلية لقرية أولاد نجم بهجورة برئاسة رئيس القرية، عن إزالة 10 حالات تعدى بإجمالي مساحة بلغت نحو 2363 مترًا مربعًا حيث تنوعت المخالفات بين أسوار مشيدة بالطوب الأبيض البلوك ومونة الأسمنت بارتفاعات مختلفة وتمت الإزالة الكاملة لجميع الحالات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تسهيل الإجراءات للجادين..محافظ قنا يسلم 11عقد تقنين لواضعى اليد

سلم اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، 11 عقد تقنين أراضٍ مملوكة للدولة مقام عليها مبانٍ خاصة بالمواطنين من واضعي اليد، طبقاً للقانون 168 لسنة 2025، "المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة"، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية للضوابط المقررة، في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها وتحقيق الانضباط في ملف أملاك الدولة.

وشدد محافظ قنا، على أن الدولة بكامل أجهزتها تسعى إلى استرداد حقوقها مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، مؤكدا أهمية الإسراع في وتيرة العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، وتسهيل الإجراءات أمام الراغبين في التقنين وفقًا للضوابط والقوانين المعمول بها، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار للمواطن والدولة.

تجهيز 77 ساحة و3224 مسجدًا لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في قنا

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جاهزية مديرية الأوقاف لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2026م - 1447هـ، أعاده الله على الأمة الإسلامية ومصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، من خلال تجهيز 3224 مسجدًا تشرف عليها المديرية إداريًا ودعويًا بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأشار الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، بأن الساحات التي تم تجهيزها لصلاة عيد الأضحى المبارك تقع في مراكز الشباب وأفنية المدارس والأراضي الفضاء، مؤكدًا أن هذه الساحات والخطط الدعوية أصبحت مستعدة تمامًا لاستقبال المصلين لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى لهذا العام.

كشف هوية شاب صدمه قطار على ممر غير شرعى بقنا

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من كشف هوية شاب صدمه قطار أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد من مصر غير شرعى بنطاق مركز قفط جنوب قنا.

وتبين أن الجثة لـ يوسف أحمدعلي سليمان، ١٩ عاما، مقيم بنجع هارون التابع لقرية البراهمة بمركز قفط، وجرى إخطار ذويه لاستلام الجثمان، بعد إنهاء الإجراءات اللازمة.

ضبط 1000 لتر مياه غازية منتهية الصلاحية خلال حملات في أسواق قنا

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، كميات كبيرة من المشروبات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تمثلت في 1000 لتر من المياه الغازية مختلفة الأنواع والماركات، وذلك لانتهاء صلاحيتها وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية قبل ترويجها بالأسواق، تزامناً مع عيد الأضحى.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إن المضبوطات تم التحفظ عليها بالكامل وإعداد تقرير فني بشانها، مع تحرير المحاضر التموينية اللازمة وإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الردعية حيال المخالفين، مشيراً إلى أن تداول مشروبات وسلع منتهية الصلاحية يمثل خطورة على الصحة العامة، وهو ما تواجهه المديرية بكل حسم بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية المستهلك.

محافظ قنا يوجه بإحكام الرقابة على الجمعيات الزراعية ومتابعة منظومة صرف الأسمدة المدعمة

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مسؤولي قطاع الزراعة بالمحافظة بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لمنظومة صرف الأسمدة المدعمة، وضمان وصولها إلى مستحقيها من المزارعين دون أي معوقات، تزامناً مع عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ قنا، أهمية إحكام الرقابة على الجمعيات الزراعية وتفعيل منظومة "كارت الفلاح" الإلكترونية، لضمان العدالة والشفافية في التوزيع ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار.