إزالة 31 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والزراعة بقنا

واصلت الوحدات المحلية لمركزى قنا ونجع حمادي، جهودها المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، تحت إشراف حسين الزمقان، رئيس المركز، حملة إزالة موسعة بقرية أولاد نجم بهجورة، استهدفت التعديات والمخالفات الواقعة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومسؤولي الإدارة الزراعية والوحدات الزراعية التابعة للقرية.

وأسفرت الحملة التي نفذتها الوحدة المحلية لقرية أولاد نجم بهجورة برئاسة رئيس القرية، عن إزالة 10 حالات تعدى بإجمالي مساحة بلغت نحو 2363 مترًا مربعًا حيث تنوعت المخالفات بين أسوار مشيدة بالطوب الأبيض البلوك ومونة الأسمنت بارتفاعات مختلفة وتمت الإزالة الكاملة لجميع الحالات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد الزمقان، أن الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالتصدي الفوري لكافة أشكال البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية، مشدداً على استمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لمنع أي مخالفات جديدة والحفاظ على حقوق الدولة والمظهر الحضاري للقرى.

وفي مركز ومدينة قنا، واصلت الوحدة المحلية، برئاسة أشرف أنور، رئيس المركز، تنفيذ حملاتها المكبرة لإزالة التعديات حيث تم بقرية الأشراف تنفيذ إزالة 21 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة وطواحين ذهب بإجمالي مساحة بلغت 4500 متر مربع، تحت إشراف نائب رئيس المركز، وبمرافقة القيادات التنفيذية بالقرية.

وأكد أشرف أنور، رئيس المركز، ضرورة التعامل الحاسم مع جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون تهاون مشيرًا إلى استمرار الحملات اليومية بمختلف قرى المركز للحفاظ على المال العام ودعم جهود التنمية وخدمة المواطنين.

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع قوات الأمن لشن حملات مكبرة ومكثفة، والتى أسفرت عن إزالة 31 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية في مركزي نجع حمادي وقنا.

وأكد محافظ قنا، أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للبناء المخالف أو الاستيلاء على الأراضي الزراعية، مشدداً على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرصد أي مخالفات في مهدها والتعامل معها بحسم وفورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرديعة ضد المخالفين لفرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون.





