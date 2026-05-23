رئيس التحرير
طه جبريل
وقاية النباتات يُؤهل 25 سيدة ريفية لإدارة مشروعات إنتاج الحرير الطبيعي

اختتم معهد بحوث وقاية النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية فعاليات أول برامج المرحلة الثانية لمبادرة تمكين المرأة المعيلة تحت شعار "من بيتها تبدأ... وبأيديها تنجح"، من خلال تنفيذ البرنامج التدريبي "تربية دودة القز كمشروع صغير".

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، لدعم التنمية الريفية المستدامة وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المصرية.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق عفيفي، مدير المعهد، أن البرنامج يأتي في إطار جهود المعهد لدعم المرأة الريفية وتأهيلها لإقامة مشروعات صغيرة مستدامة تسهم في تحسين مستوى المعيشة وزيادة دخل الأسرة، بما يعزز دور المرأة كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.


وأوضح أن البرنامج التدريبي تضمن محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول أهمية صناعة الحرير الطبيعي ودورها في دعم الاقتصاد الريفي، وإنشاء وإدارة حقول التوت، وأساليب تربية دودة القز ورعايتها خلال مراحل النمو المختلفة حتى إنتاج الشرانق، بالإضافة إلى التدريب العملي على استخراج الحرير الخام.
وأضاف عغيفي، أن البرنامج تناول أيضًا أهم الآفات والتحديات المرتبطة بتربية دودة القز وطرق الوقاية منها ومكافحتها، إلى جانب الاستفادة الاقتصادية والبيئية من مخلفات التربية وإعادة تدويرها، بما يحقق قيمة مضافة للمشروع.


وأشار إلى مشاركة 25 سيدة ريفية من خلفيات تعليمية واجتماعية متنوعة، في إطار حرص المبادرة على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع الريفي، وتزويد المرأة المعيلة بالمهارات التطبيقية اللازمة لإدارة مشروعها الخاص وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.


ووجه مدير المعهد الشكر للباحثين والمحاضرين بقسم بحوث الحرير، وإدارة الجودة وفريق العمل المعاون، تقديرًا لجهودهم في تنفيذ البرنامج وتحقيق أهدافه التدريبية والتنموية، مشددا على مواصلة المعهد تنفيذ برامجه التنموية الهادفة إلى بناء قدرات المرأة الريفية وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية، دعمًا للتنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.


ومن جانبها، أوضحت الدكتورة فرحة حسني، مدير إدارة الجودة والمسؤولة عن المبادرة، أن البرنامج يجسد توجه المعهد نحو تعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تدعم إقامة مشروعات صغيرة منتجة ومستدامة.

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالأكاديمية العسكرية

