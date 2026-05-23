إنجاز تاريخي.. سعود عبد الحميد يتوج بكأس فرنسا مع لانس

واصل سعود عبد الحميد تألقه في الملاعب الأوروبية بعدما لعب دورًا بارزًا في تتويج لانس بلقب كأس فرنسا، عقب الفوز على نيس بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي أقيمت وسط أجواء جماهيرية كبيرة.

وقدم لانس مباراة قوية فرض خلالها سيطرته على مجريات اللقاء، لينجح في حسم النهائي بثلاثة أهداف ويتوج بأول لقب في تاريخه ببطولة كأس فرنسا.

وشهدت المباراة ظهورًا مميزًا من الدولي السعودي، الذي قدم أداءً متوازنًا دفاعيًا وهجوميًا، ليواصل تأكيد حضوره القوي مع الفريق الفرنسي خلال الموسم الحالي.

وبهذا الإنجاز، أصبح سعود عبد الحميد أول لاعب سعودي يحقق لقبًا مع نادٍ ينشط في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، ليكتب اسمه في تاريخ الكرة السعودية والعربية.

ويواصل اللاعب السعودي تعزيز مكانته كأحد أبرز المحترفين العرب في أوروبا، بعدما نجح في فرض نفسه داخل تشكيلة لانس والمساهمة في تحقيق إنجاز تاريخي للنادي الفرنسي.