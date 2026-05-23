معتمد جمال: بكيت بسبب الكونفدرالية.. وكنت أريد تقبيل رأس كل زملكاوي بعد القمة

تحدث معتمد جمال، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، عن كواليس فترة قيادته للفريق، كاشفًا عن تأثره الكبير بردود فعل جماهير القلعة البيضاء خلال اللحظات الصعبة التي مر بها الفريق.

وأكد معتمد جمال في تصريحات تلفزيونية أنه شعر بتقدير كبير لجماهير الزمالك بعد مباراة الأهلي في الدوري، رغم الهزيمة، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى التعبير عن امتنانه لهم بسبب الدعم الذي حصل عليه من المدرجات، خاصة بعد الهتافات التي تلقاها عقب اللقاء.

وأضاف:" كنت أرغب في تقبيل رأس كل زملكاوي بعد خسارة القمة أمام الأهلي في الدوري".

وأوضح مدرب الزمالك السابق أن خسارة لقب الكونفدرالية كانت من أصعب اللحظات بالنسبة له، مؤكدًا أنه تأثر نفسيًا بحالة الحزن التي سيطرت على جماهير النادي بعد ضياع البطولة، حيث قال:بكيت بعد خسارة الكونفدرالية بسبب حزن جماهير الزمالك".

وشدد معتمد جمال على أن مباريات القمة بين الأهلي والزمالك دائمًا ما تكون بعيدة عن أي توقعات أو حسابات فنية، موضحًا أن مثل هذه المواجهات لا تعترف بالفوارق أو الأفضلية المسبقة.

كما تطرق للحديث عن ركلة الجزاء التي أهدرها الزمالك أمام الأهلي، مؤكدًا أن تسجيلها كان من الممكن أن يعيد الفريق إلى أجواء المباراة ويغير شكل اللقاء بالكامل.

وأضاف معتمد جمال أن حسام عبد المجيد كان الخيار الأول لتنفيذ ركلات الجزاء داخل الفريق، يليه عبد الله السعيد، مشيرًا إلى أنه طلب من أحمد فتوح الحديث مع حسام لإعطاء الكرة لعبد الله السعيد، إلا أن اللاعب كان يتمتع بثقة وتركيز كبيرين، وهو ما جعله يتراجع عن التدخل حتى لا يؤثر على تركيزه قبل التنفيذ.