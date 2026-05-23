سيدة في بولاق لرئيس الوزراء: ربنا يسعدك على العيادات الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل مجمع عيادات روز اليوسف التابعة لتأمين الصحي بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

واستمع لشرح حول مجمع العيادات والأقسام المتواجده به وعدد العيادات التي شملت الأطفال والنساء والأنف والأذن والعظام والباطنة والبصريات.

والتقى رئيس الوزراء عددا من المرضى واجرى حوارا معهم للتأكد من الخدمات المقدمة لهم، الأمر الذي أشاد به المرضى من مستوى الخدمة.

وقالت إحدى المواطنات لرئيس الوزراء أن "عيادات بولاق الدكرور كانت متعبة شوية .. لكن هنا احسن بكتير ربنا يسعدك يارب".

ومن المقرر أن يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجمع مدارس بالجيزة.

كما سيتفقد ويفتتح عددا من المشروعات الخدمية بمحافظة الجيزة، ويرافقه وزير التربية والتعليم ووزير الصحة ومحافظ الجيزة .