اعلن مراسل القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل أن المسيرة التي أسقطها الجيش السوداني عبرت الحدود من اتجاه إثيوبيا.

وأصدر الإنتربول الدولي نشرة باسم القوني حمدان دقلو، شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وذلك بعد نحو شهر من قرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات عليه.

وأشار الانتربول في نشرته إلى خضوع القوني لحظر السفر وتجميد الأصول والأموال، إضافة إلى منعه من تلقي أو توفير الأسلحة والمعدات العسكرية أو أي شكل من أشكال الدعم المرتبط بالنشاط العسكري، تنفيذاً للإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 1591 الخاص بالسودان.