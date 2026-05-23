نديم هشام يتألق في احتفالية يوسف شاهين بمشهد من «هاملت»

في أمسية فنية استثنائية احتفت بإرث المخرج العالمي يوسف شاهين، شهد حفل «ليلة غنّا» حضوراً لافتاً لعدد من نجوم الفن والثقافة، ضم الفنانة لبلبة، والفنان محسن محيي الدين، والفنان سيف عبد الرحمن، إلى جانب المنتج جابي خوري الرئيس التنفيذي لشركة أفلام مصر العالمية، والمنتجة ماريان خوري، والموسيقار طارق مهران عميد المعهد العالي لفنون الطفل، والصحفي محمود التميمي.

وقدم الفنان نديم هشام، فقرات متنوعة جمعت بين التمثيل والاستعراض والتكريم، مستعيداً أبرز محطات يوسف شاهين الفنية، إلى جانب تقديم مشهد تمثيلي من فيلم إسكندرية... ليه؟، والذي نال إشادة واسعة من الحضور، خاصة الفنان محسن محيي الدين.

قال الفنان نديم هشام، إنه قدّم حفل «غنّا القاهرة» احتفاءً بالمخرج العالمي يوسف شاهين، بمشاركة الفنانة أميرة فراج، مشيراً إلى أن الأمسية جاءت في إطار استعادة المحطات الأبرز في المسيرة الفنية ليوسف شاهين، والتوقف أمام عدد من أعماله السينمائية التي شكّلت علامات فارقة في تاريخ السينما المصرية والعربية.

وأوضح نديم هشام أن الحفل لم يقتصر على استعراض أفلام يوسف شاهين فقط، بل تضمن أيضاً الحديث عن كواليس وحكايات إنسانية وفنية لم تكن معروفة لدى قطاع كبير من الجمهور، وهو ما أضفى على الأمسية طابعاً مختلفاً جمع بين التوثيق الفني والاستعراض المسرحي والغنائي.

وأضاف أنه حرص خلال الحفل على تقديم فقرة خاصة عن يوسف شاهين، استعرض خلالها جانباً من رؤيته الفنية ومدرسته الإخراجية التي أثّرت في أجيال متعاقبة من الفنانين وصنّاع السينما، إلى جانب تقديم مشهد تمثيلي مستوحى من فيلم إسكندرية... ليه؟، والذي سبق أن قدّمه الفنان محسن محيي الدين، والمأخوذ عن مسرحية هاملت، وتحديداً المشهد الذي يجمع هاملت بوالدته أثناء مواجهتها داخل غرفتها في القلعة.

وأشار إلى أن تقديم هذا المشهد جاء بناءً على طلب من الدكتور سامح مهران، تكريماً للفنان محسن محيي الدين، مؤكداً أن التجربة كانت صعبة ومختلفة بالنسبة له، خاصة أن المشهد لم يقدم في صورته الحوارية المعتادة، بل جرى إعادة إعداده ليظهر في هيئة مونولوج مسرحي، وهو ما تطلّب مجهوداً مضاعفاً في التحضير للشخصية وفهم أبعادها النفسية والانفعالية، حتى يتمكن من تقديم أداء يحمل روح المشهد الأصلي برؤية جديدة معاصرة.

وأكد نديم هشام أن أكثر ما أسعده خلال الأمسية كان إشادة الفنان محسن محيي الدين بالأداء الذي قدّمه، حيث أثنى على الفقرة التمثيلية، واعتبرها معالجة مختلفة للمشهد من وجهة نظر الجيل الجديد، الأمر الذي منحه دفعة معنوية كبيرة، خاصة أن العمل قُدِّم أمام قامات فنية كبيرة.

كما أوضح أنه تولّى خلال الحفل تقديم فقرة تكريم عدد من النجوم الذين أثروا الحياة الفنية، من بينهم الفنانة لبلبة، والفنان سيف عبد الرحمن، والفنان محسن محيي الدين، والدكتور طارق مهران، إلى جانب نخبة من الفنانين والمبدعين الذين كان لهم حضور بارز خلال الأمسية.

وتحدث نديم هشام عن علاقته بالدكتور طارق مهران، مؤكداً أنه يُعد صاحب الفضل الأول في اكتشاف موهبته خلال فترة دراسته الجامعية، حيث آمن بقدراته الفنية منذ بداياته على خشبة مسرح الجامعة، وسانده في العديد من المواقف الفنية والإنسانية، كما كان له دور محوري في توجيهه إلى مركز الإبداع الفني، الذي مثّل نقطة انطلاق مهمة في مشواره الفني.

وجاء الحفل ضمن فعاليات وزارة الثقافة، بتنظيم الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكري بدار الأوبرا المصرية، تحت إشراف الأستاذة رشا الفقي وإخراج الفنان هاني حسن ورؤية فنية للدكتور سامح عبد العزيز، بينما تولى الفنان أشرف حسن إدارة فرقة «أعز الناس»، وقدم الدكتور هشام نبوي النقد الموسيقي، فيما شارك الموسيقار طارق مهران في التحليل الموسيقي، وتولت الأستاذة دعاء حلمي النقد السينمائي، بينما أشرف الأستاذ الدكتور حسان صابر على الاستعراضات، وتولى الأستاذ كريم رضوان مهمة التنسيق العام.

وكان الفنان نديم هشام قد أعلن انضمامه رسميًا إلى نقابة المهن التمثيلية كعضو عامل، بعد أدائه حلف القسم يوم 30 أبريل، إلى جانب الفنانين هدى المفتي، ومصطفى غريب، وأحمد عبد الوهاب، وطه دسوقي، أمام نقيب الممثلين أشرف زكي وأعضاء مجلس النقابة.

ويُعد نديم هشام من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، حيث كان الأول على دفعته، ما أهّله لتمثيل مصر في ملتقى أوائل معاهد الوطن العربي بالإمارات.

وجاء انضمامه للنقابة بعد مشاركته في عدد من الأعمال الفنية، من بينها مسلسلات أبو العروسة، وربع رومي، وهجمة مرتدة، والاختيار 3، إلى جانب أفلام الممر والبعض لا يذهب للمأذون مرتين، كما واصل حضوره الفني من خلال مشاركته في موضوع عائلي الجزء الثالث وفيلم «خط أحمر» عام 2025.