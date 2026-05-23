مبادرة "شارع الفن".. نجاح جماهيري كبير وكسر لقيود جدران القاعات المغلقة

في سابقة سطرها التاريخ الثقافي الفني بأحرف من نور وفي ظل جهود الدولة المصرية الدؤوبة لدعم القوى الناعمة المتمثلة في الفنون ، تستمر فعاليات الأسبوع الثاني من المبادرة الجماهيرية «شارع الفن» التي إزيح الستار عنها بشارع الشريفين التاريخي بوسط القاهرة حتى مساء اليوم "السبت"، لتلقى إعجابا جماهيريا كبيرا ليس لمجرد إبداع وبراعة فنون المبادرة بل لكسر قيود جدران القاعات المغلقة وتسليط الضوء على الفن المصري عبر الالتحام الجماهيري ليستمتع ويستفيد به القاصي والداني من الجمهور المصري والعربي والأجنبي.

وقالت الدكتورة نبيلة حسن رئيسة أكاديمية الفنون - في لقاء مع مندوب قسم الثقافة والفنون بوكالة أنباء الشرق الأوسط إن مبادرة شارع الفن جديدة كليا ونوعيا ،وإنه عندما وقعت أكاديمية الفنون بروتوكول التعاون مع محافظة القاهرة ، قدمت الأكاديمية بداية المبادرة بعنوان " الفن في الشارع" ،إلا إن رؤية المحافظ أسفرت عن اسم المبادرة الحالي " شارع الفن" وهو ما حقق نجاحا براقا مدويا لتولد هذه المبادرة من رحم شارع الشريفين الذي يحمل عبق التاريخ وجماليات أركانه .

وأضافت أن الأكاديمية تقدم أسلوبها الفني برونق يحمل امتزاج الموسيقى مع معارض الفن التشكيلى مما جعل بدوره أكاديمية الفنون ونقابة الفنانيين التشكيليين وجهين لعملة واحدة ،كما تم تنفيذ مبادرة جديدة بعنوان "صندوق الفضفضة" يقدم فيها بعض الجمهور موضوعات قد تؤرقهم نفسيا ويضعونها بصندوق خاص وترد عليهم أخصائية عبر حوار مجتمعى مباشر وهو ما لاقى إعجابا جماهيريا في قطار الفن الذي يحمل بين جنباته تنوعا فنيا وثقافيا وموسيقيا وتشكيليا.

وفي منصة الفن التشكيلى التى أفردت بصمة وإطلالة بانورامية ، زينت أركان شارع الفن بوسط القاهرة قال نقيب الفنانين التشكيليين الفنان طارق الكومي : في هذه اللحظات تحرى الفن التشكيلي ليطير بجناحيه في أجواء الهواء الطلق وليس حبيسا للجدران ليحدث تماسا مع مشاعر الجمهور والمساهمة في محو الأمية البصرية وثقل وجدان وأحاسيس المواطن إيجابا"..مشيدا بالتعاون البناء مع أكاديمية الفنون .

كما استطلعت نشرة الثقافة والفنون بـ / أ ش أ / آراء بعض صناع المحتوى الفني من المشاركين بمبادرة شارع الفن .

فمن جهتها، قالت الفنانة التشكيلية غادة أبو سنة إنها تشعر خلال مشاركتها وكأن الدماء صعدت إلى محياها بهذه المنطقة التاريخية شارع الشريفين .

وتشارك أبو سنة بلوحة سمتها" من وحى الجمال" لتعبر بها عن هذا الحدث الفني التاريخي تنسج فيها بريشتها جماليات العمارة المصرية ،وذلك عقب مشاركتها من قبل بمعارض داخل وخارج مصر، وأغلبها انحصرت بقاعات مغلقة وهذه المرة أصبحت بساحة مفتوحة في الهواء الطلق .

بدورها، اختارت الفنانة التشكيلية ولاء جلال لوحة تعبر بها عن الفلاحة المصرية رسمتها بخامات الفحم والباستيل وخلفية إكليرك ،وتأثرت في رسمتها من واقع نشأتها بقرية ميت أبو شيحة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية .

ومن أكاديمية الفنون تشارك أيضا الشاعرة والكاتبة إنجي ربيع والتي تخرجت في معهد فنون الطفل ،وقد ألقت عدة قصائد على مسامع جمهور شارع الفن لتلهم وتشجى وجدانهم .

وأشادت ربيع بدور أكاديمية الفنون الراعي للحدث ، متمنية استمرار مداومة فنون الهواء الطلق والشارع المصري بصورة دورية.

وكانت فعاليات الأسبوع الثاني من مبادرة «شارع الفن» قد انطلقت بشارع الشريفين منذ يوم الخميس الماضي وتستمر حتى مساء اليوم "السبت" وقابلة للتجديد بشكل دوري ، كما شهد افتتاح المبادرة في أسبوعها الأول رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي .