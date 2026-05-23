قرية ضحايا الطريق الإقليمي.. حياة كريمة تسلم تطوير منازل الضحايا في المنوفية

شهد سامي سرور رئيس مركز ومدينة منوف في محافظة المنوفية احتفالية تسليم عدد من المنازل للمواطنين من أهالي قرية "كفر السنابسـة"، أسر ضحايا الطريق الإقليمي وذلك بعد الانتهاء الكامل من أعمال رفع كفاءتها وتطويرها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك عقب مصرع 19 من ابناء قرية كفر السنابسة في حادث علي الطريق الإقليمي اثناء توجههم إلي العمل في أحد محطات تصدير الفاكهة، حيث بدأ المسئولين في تطوير القرية ومنازل الضحايا.

شملت الأعمال إعادة بناء الأسقف، المحارات، الدهانات، تركيب السيراميك، وربط المنازل بشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بصورة حضارية​بهدف توفير سكن كريم يليق بالمواطن المصري ويضمن له حياة آمنة ومستقرة.

​وتفقد رئيس المركز والمدينه المنازل المسلمة، مؤكداً أن ما يحدث في قرية كفر السنابسـة هو طفرة غير مسبوقة تهدف لتغيير واقع الريف المصري إلى الأفضل.

​واكد رئيس المدينة، ان حياة كريمة ليست مجرد مبادرة لتطوير القرى ، بل هي رسالة حب وتقدير من الدولة لكل مواطن في ربوع مصر.