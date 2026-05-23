قبل تشييع جثمانه.. حملة لجمع تبرعات لسد دين صاحب محل مفروشات توفي بعد احتراق محله في المنوفية

سادت حالة من الحزن والتعاطف بين أسرة محمد رأفت صاحب محل مفروشات بمدينة شبين الكوم بعد وفاته عقب احتراق المحل الخاص به والذي كان يضم مفروشات بمبالغ تتجاوز الملايين.

وأكد الأهالي أن محمد رأفت صاحب محلات صفا المصطفي معروف بين الجميع بحسن خلقه وسمعته الطيبة ووفاته صدمة للجميع حيث كان يستعد لموسم العيد وقام بشراء مفروشات كثيرة حيث اعتاد عمل عروض للعرائس واتي الحريق علي كافة المفروشات في المحل.

وتابع الأهالي، أن الحريق التهم بضاعة و مفروشات بملايين الجنيهات لم يسدد المتوفي وقتها ثمنها.

وأوضح الأهالي، أن أسرته رفضت المساعدة أو جمع الأموال عقب الحريق وسقوط نجلهم ودخوله العناية المركزة في صدمة احتراق المحل ولكن مع تدهور الأمور أصبح من الصعب تسديد لأموال مع مطالبات التجار بأموالهم.

ودشن الأهالي حملة لجمع مبالغ مالية عن طريق شقيقته لسدد ديوان المتوفي وذلك قبل تشييع جثمانه إلي مثواه الأخير في مقابر الأسرة.

وتلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بنشوب حريق في محل مفروشات بمدينة شبين الكوم.

بالانتقال تبين نشوب حريق في محل مفروشات والتي قضت علي كافة محتويات المحل، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي.

وتم السيطرة علي الحريق دون إصابات بشرية وقبل امتداد الحريق إلي المحلات المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.