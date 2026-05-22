قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتقال 13 مستوطنا حاولوا أداء طقوس دينية داخل المسجد الأقصى
ما يحدث في يوم عرفة للحاج وغيره .. خطيب المسجد الحرام : 3 نفحات لا تعوض
ريال مدريد يعلن رحيل نجمه رسميا عن الفريق
محمد صلاح يفاجئ الجميع.. شرطان يقلبان قرار الرحيل من ليفربول
شيخ الأزهر ينعى الدكتور محمود خفاجي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر
رئيس حزب الغد: نعتز بالعلاقة التي تجمعنا بتنسيقية شباب الأحزاب
السعودية تعلن اكتمال وصول 2500 مستضاف ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج
3 أنواع للاستطاعة تحدد وجوب الحج .. وهذه حالات جواز الإنابة
برلماني: مصر تتبنى نهجًا مسؤولًا يعزز الاستقرار الإقليمي ويحافظ على سيادة الدول
فاجعة أكتوبر| إحالة ذئب تطبيق شهير أنهى عذرية طالبة للجنايات.. خاص
زلزال بقوة 2.1 درجة يضرب شرق القاهرة.. والمعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح التفاصيل
هل يجوز الحج بالإنابة لمرضى الأمراض المزمنة؟.. أمين الفتوى يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

نجاح معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية في إنقاذ فتاة من نزيف داخلي| القصة الكاملة

اطباء معهد الكبد
اطباء معهد الكبد
مروة فاضل

تمكن فريق جراحي متخصص بـمعهد الكبد القومي في محافظة المنوفية في إنقاذ حياة مريضة وصلت إلى قسم الطوارئ في حالة صحية بالغة الخطورة إثر تعرضها لحادث تسبب في إصابات جسيمة بالكبد ونزيف داخلي حاد هدد حياتها.

القصة الكاملة 

واستقبل قسم الطوارئ بالمعهد الحالة وهي تعاني من اضطراب شديد في العمليات الحيوية، وعلى الفور تم إجراء الأشعة المقطعية والفحوصات الطبية اللازمة، والتي كشفت عن وجود تهتك شديد بالكبد مصحوب بنزيف داخلي وتجمع دموي ضخم. كما أظهرت نتائج التحاليل هبوطًا حادًا في نسبة الهيموجلوبين وصل إلى (6)، وهي مرحلة حرجة للغاية، ما استدعى التدخل الفوري ونقل ثلاثة أكياس دم لتعويض النزيف قبل وأثناء إجراء العملية الجراحية. 

وتم التعامل بسرعة فائقة تم نقل المريضة إلى غرفة العمليات، حيث خضعت لجراحة دقيقة، وتمكن الفريق الجراحي من السيطرة الكاملة على مصدر النزيف الكبدي واستخراج التكتلات الدموية النازفة، مع الحفاظ على استقرار الوظائف الحيوية للمريضة حتى انتهاء العملية بنجاح وخروجها بسلام إلى مرحلة الرعاية الطبية والنقاهة. 

وأشاد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بكفاءة الفريق الطبي وسرعة الاستجابة والتعامل الاحترافي مع الحالة منذ اللحظات الأولى لاستقبالها، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه المستشفيات الجامعية التابعة للجامعة، وقدرتها على التعامل مع أدق وأخطر الحالات الطارئة وفق أعلى المعايير الطبية. 

وأكد رئيس الجامعة أن معهد الكبد القومي يُعد من الصروح الطبية والعلاجية الرائدة على مستوى الجمهورية، لما يمتلكه من كوادر طبية متميزة وتجهيزات متطورة وغرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الطبي وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، بما يسهم في تعزيز دور المستشفيات الجامعية في تقديم خدمة طبية متكاملة وآمنة. 

وأضاف الدكتور أحمد القاصد أن نجاح الفريق الطبي في إنقاذ الحالة والسيطرة على نزيف بهذا الحجم في وقت قياسي يجسد روح العمل الجماعي والتكامل بين مختلف التخصصات الطبية داخل المعهد، موجّهًا الشكر والتقدير لجميع أعضاء الفريق الطبي والتمريضي المشاركين في العملية. 

كما أشاد الدكتور أسامة حجازي، عميد معهد الكبد القومي، بجهود الفريق الطبي وكفاءة التنسيق بين أقسام الطوارئ والأشعة وبنك الدم وغرف العمليات، مؤكدًا أن المعهد يواصل أداء دوره الطبي والإنساني في استقبال الحالات الحرجة وتقديم الرعاية العاجلة والمتخصصة على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن المعهد مجهز بأحدث الإمكانيات للتعامل مع إصابات الكبد المعقدة والحوادث، بفضل تضافر جهود الكوادر الطبية التي تعمل بروح الفريق الواحد لإنقاذ أرواح المرضى. 

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور إسلام أيوب، مدير عام مستشفى معهد الكبد القومي وقائد الفريق الجراحي، أنه فور استقبال الحالة تم تفعيل بروتوكول الطوارئ القصوى والتعامل السريع مع المريضة من خلال التنسيق الكامل بين مختلف الأقسام المعنية، مؤكدًا أن النجاح في السيطرة على نزيف بهذا الحجم لمريضة كانت تعاني من صدمة حيوية شديدة يعكس دقة الأداء الجراحي والتجهيزات المتقدمة التي يمتلكها المعهد، والجاهزية الدائمة لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة في أصعب الظروف. 

وقد ضم الفريق الطبي الدكتور إسلام أيوب، والدكتور مصطفى الكلال، والدكتور أحمد تامر، بمشاركة فريق طبي ضم الطبيب محمود سامي، والطبيب محمد حسن، والطبيب كريم، والطبيب سندس، وبمعاونة متميزة من فريق التمريض الذي ضم إسماعيل محمد وعمرو محمد.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية معهد الكبد شبين الكوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

البريد المصري

البريد المصري يستعد لإطلاق تطبيق جديد للخدمات المالية والحكومية

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن.. آخر تحديث بعد قرار البنك المركزي

عمرو الجنايني

عاد واعتذر.. "ولو كره الكافرون" تورط الجنايني بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري

الاهلي

الأهلي يعود إلى الكونفدرالية بعد غياب 11 عاما

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

حسام موافي لطلاب الطب : البداية صعبة.. لكن الطريق يستحق الصبر

ترامب

مستشار بالحزب الجمهوري الأمريكي: تحركاتنا تجاه كوبا جادة وليست مناورة سياسية

حقل

متحدث البترول: الاكتشافات الجديدة تدعم احتياجات مصر من الغاز وتعزز جاهزية الصيف

بالصور

لا تتجاهلها أبدا.. سخونة القدمين المفاجأة علامة على مشكلة خطيرة في الأعصاب

ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟

متابعة حمل وفحص بالسونار.. تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 82 ألف سيدة بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

تسلا
تسلا
تسلا

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد