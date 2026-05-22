نجاح معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية في إنقاذ فتاة من نزيف داخلي| القصة الكاملة

تمكن فريق جراحي متخصص بـمعهد الكبد القومي في محافظة المنوفية في إنقاذ حياة مريضة وصلت إلى قسم الطوارئ في حالة صحية بالغة الخطورة إثر تعرضها لحادث تسبب في إصابات جسيمة بالكبد ونزيف داخلي حاد هدد حياتها.

واستقبل قسم الطوارئ بالمعهد الحالة وهي تعاني من اضطراب شديد في العمليات الحيوية، وعلى الفور تم إجراء الأشعة المقطعية والفحوصات الطبية اللازمة، والتي كشفت عن وجود تهتك شديد بالكبد مصحوب بنزيف داخلي وتجمع دموي ضخم. كما أظهرت نتائج التحاليل هبوطًا حادًا في نسبة الهيموجلوبين وصل إلى (6)، وهي مرحلة حرجة للغاية، ما استدعى التدخل الفوري ونقل ثلاثة أكياس دم لتعويض النزيف قبل وأثناء إجراء العملية الجراحية.

وتم التعامل بسرعة فائقة تم نقل المريضة إلى غرفة العمليات، حيث خضعت لجراحة دقيقة، وتمكن الفريق الجراحي من السيطرة الكاملة على مصدر النزيف الكبدي واستخراج التكتلات الدموية النازفة، مع الحفاظ على استقرار الوظائف الحيوية للمريضة حتى انتهاء العملية بنجاح وخروجها بسلام إلى مرحلة الرعاية الطبية والنقاهة.

وأشاد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بكفاءة الفريق الطبي وسرعة الاستجابة والتعامل الاحترافي مع الحالة منذ اللحظات الأولى لاستقبالها، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه المستشفيات الجامعية التابعة للجامعة، وقدرتها على التعامل مع أدق وأخطر الحالات الطارئة وفق أعلى المعايير الطبية.

وأكد رئيس الجامعة أن معهد الكبد القومي يُعد من الصروح الطبية والعلاجية الرائدة على مستوى الجمهورية، لما يمتلكه من كوادر طبية متميزة وتجهيزات متطورة وغرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الطبي وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، بما يسهم في تعزيز دور المستشفيات الجامعية في تقديم خدمة طبية متكاملة وآمنة.

وأضاف الدكتور أحمد القاصد أن نجاح الفريق الطبي في إنقاذ الحالة والسيطرة على نزيف بهذا الحجم في وقت قياسي يجسد روح العمل الجماعي والتكامل بين مختلف التخصصات الطبية داخل المعهد، موجّهًا الشكر والتقدير لجميع أعضاء الفريق الطبي والتمريضي المشاركين في العملية.

كما أشاد الدكتور أسامة حجازي، عميد معهد الكبد القومي، بجهود الفريق الطبي وكفاءة التنسيق بين أقسام الطوارئ والأشعة وبنك الدم وغرف العمليات، مؤكدًا أن المعهد يواصل أداء دوره الطبي والإنساني في استقبال الحالات الحرجة وتقديم الرعاية العاجلة والمتخصصة على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن المعهد مجهز بأحدث الإمكانيات للتعامل مع إصابات الكبد المعقدة والحوادث، بفضل تضافر جهود الكوادر الطبية التي تعمل بروح الفريق الواحد لإنقاذ أرواح المرضى.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور إسلام أيوب، مدير عام مستشفى معهد الكبد القومي وقائد الفريق الجراحي، أنه فور استقبال الحالة تم تفعيل بروتوكول الطوارئ القصوى والتعامل السريع مع المريضة من خلال التنسيق الكامل بين مختلف الأقسام المعنية، مؤكدًا أن النجاح في السيطرة على نزيف بهذا الحجم لمريضة كانت تعاني من صدمة حيوية شديدة يعكس دقة الأداء الجراحي والتجهيزات المتقدمة التي يمتلكها المعهد، والجاهزية الدائمة لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة في أصعب الظروف.

وقد ضم الفريق الطبي الدكتور إسلام أيوب، والدكتور مصطفى الكلال، والدكتور أحمد تامر، بمشاركة فريق طبي ضم الطبيب محمود سامي، والطبيب محمد حسن، والطبيب كريم، والطبيب سندس، وبمعاونة متميزة من فريق التمريض الذي ضم إسماعيل محمد وعمرو محمد.