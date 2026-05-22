الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأهلي يعود إلى الكونفدرالية بعد غياب 11 عاما

رباب الهواري

يستعد النادي الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في موسم 2026-2027، بعدما أنهى مشواره في الدوري المصري الممتاز بالمركز الثالث ضمن مرحلة التتويج، ليضمن المشاركة القارية في البطولة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

وأنهى الأهلي الموسم الحالي في المركز الثالث برصيد 53 نقطة، خلف بيراميدز صاحب الوصافة بـ54 نقطة، بينما تُوج الزمالك بلقب الدوري بعدما تصدر جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، في موسم شهد منافسة قوية حتى الجولات الأخيرة.

مشاركة تاريخية تعود إلى نسخة 2015

وتعود آخر مشاركة للأهلي في بطولة كأس الكونفدرالية إلى نسخة عام 2015، بعدما ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور الـ16 أمام المغرب التطواني المغربي بركلات الترجيح، لينتقل لاستكمال مشواره القاري في الكونفدرالية.

واستهل المارد الأحمر مشواره وقتها من دور الـ16 الإضافي، حيث واجه الإفريقي التونسي في مواجهة قوية انتهت بالتعادل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، قبل أن يحسم الأهلي التأهل بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

تألق الأهلي في دور المجموعات

ووقع الأهلي آنذاك في المجموعة الأولى التي ضمت الترجي التونسي، والنجم الساحلي، إلى جانب الملعب المالي، في مجموعة قوية شهدت صراعًا كبيرًا على بطاقتي التأهل.

وقدم الفريق الأحمر أداءً مميزًا خلال دور المجموعات، بعدما حقق الفوز في أربع مباريات، وتعادل في لقاء، بينما تلقى خسارة وحيدة، ليجمع 13 نقطة ويتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن النجم الساحلي.

نهاية المشوار أمام أورلاندو بايرتس

وفي الدور نصف النهائي اصطدم الأهلي بفريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، حيث خسر لقاء الذهاب خارج أرضه بهدف دون رد، قبل أن يتلقى هزيمة أخرى في مباراة الإياب بالقاهرة بنتيجة 4-3، ليودع البطولة من المربع الذهبي.

ويأمل الأهلي في ظهوره الجديد بالكونفدرالية أن يستعيد هيبته القارية ويضيف لقبًا جديدًا إلى خزائنه، خاصة مع رغبة جماهيره في العودة سريعًا لمنصات التتويج الإفريقية

