معتمد جمال: لعبنا نهائي الكونفدرالية بدون 4 أساسيين.. ومصلحة الزمالك فوق أي شيء

وجه معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، الشكر إلى لاعبي الفريق بعد التتويج بلقب الدوري، مؤكدًا أنهم تحملوا الكثير من الظروف الصعبة طوال الموسم.

فوز الزمالك بالدوري

وقال معتمد جمال في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti ، تقديم الإعلامي هاني حتحوت وأمير هشام، إن معظم لاعبي الزمالك كانوا يخوضون المباريات وهم يعانون من إصابات، مشيرًا إلى أنه كان يعتمد على 14 لاعبًا فقط خلال العديد من المباريات بسبب النقص العددي في القائمة.

وأضاف المدير الفني للزمالك أنه يُهدي لقب الدوري إلى جماهير النادي وإدارته، بالإضافة إلى روح الراحل محمد صبري، كما أهدى اللقب إلى روح والده الذي كان يؤمن بقدراته بشكل دائم.

وأكد معتمد جمال أن عائلته عانت معه كثيرًا خلال الموسم الحالي، موضحًا أن أسرته كانت الأكثر إدراكًا لحجم الضغوط والمعاناة التي مر بها طوال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن مصلحة الزمالك بالنسبة له كانت فوق أي شيء، موضحًا أن جماهير الزمالك بدأت تؤمن بالجهاز الفني واللاعبين بعد تجاوز الفترة الصعبة في بداية مهمته مع الفريق.

وأوضح المدير الفني أنه لم يكن يتحدث عن النواقص التي يعاني منها الفريق، رغم خوض نهائي الكونفدرالية في ظل غياب 4 لاعبين أساسيين، مؤكدًا ثقته الكبيرة في جميع لاعبي الزمالك رغم الظروف الصعبة.

كما كشف معتمد جمال أنه قام بتعديل مراكز بعض اللاعبين لتعويض النواقص الموجودة بالقائمة، مشيرًا إلى رفضه العديد من العروض خلال الفترة الماضية من أجل الاستمرار مع الزمالك.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يفكر حاليًا في الحديث عن توقيع عقد جديد مع الزمالك، كما أنه لم يتحدث مع إدارة النادي بشأن مستقبله مع الفريق.