شاهد البوسترات الفردية لمسلسل ورد علي فل وياسمين

طرحت منصة mbc شاهد، البوسترات الفردية لأبطال مسلسل"ورد علي فل وياسمين"، والمقرر عرضه يوم 31 من الشهر الجاري.

مسلسل ورد على فل وياسمين من بطولة صبا مبارك، احمد عبد الوهاب، ميمي جمال، وليد فواز، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركه اروما استوديوز .







تدور أحداث المسلسل، حول شخصان من خلفيات متنافرة يلتقيان ويقعان في الحب في مرحلة حرجة من حياتهما، إلهام الكوافيرة المطلقة التي ترعى ابنها وأمها وتعيش حياة فوضوية، وطارق طبيب التحاليل الذي يعيش في عالم يحده أبوه وأمه وعمله ودراسته وتجاربه وأحلامه الطفولية. ماذا يحدث عندما تهب عواصف الفوضى على النظام الدقيق الرتيب؟،