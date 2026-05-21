الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

11 يونيو موعد حفل رامي صبري وآدم بالكويت بعد نفاد التذاكر

أوركيد سامي

تشهد دولة الكويت انتعاشة فنية جديدة مع عودة الحفلات والفعاليات الترفيهية إلى الساحة من جديد، وذلك بعد فترة من التوقف التي شهدها قطاع الترفيه خلال الأشهر الماضية، لتعود الأضواء بقوة إلى المسارح الكبرى من خلال حفل ضخم يجمع النجم رامي صبري مع نجم الإحساس آدم يوم الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على مسرح الأرينا بالكويت.

وشهد الحفل منذ اللحظات الأولى لطرح التذاكر إقبالًا جماهيريًا واسعًا، حيث تم الإعلان عن نفاد جميع التذاكر بالكامل خلال ساعة واحدة فقط، في مشهد يعكس حالة الحماس الكبيرة من الجمهور الكويتي والعربي لعودة الحفلات الفنية مجددًا، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها النجمان في الوطن العربي.

ويُعد الحفل بمثابة رسالة قوية تؤكد عودة الحركة الفنية والترفيهية في الكويت بقوة، بعد القرارات الرسمية الأخيرة التي سمحت مجددًا بإقامة الفعاليات والحفلات، في إطار دعم الدولة للأنشطة الثقافية والموسيقية والترفيهية، وإعادة الحياة الطبيعية إلى مختلف القطاعات الحيوية، بما يساهم في تنشيط السياحة الفنية والترفيهية داخل البلاد.

ومن المنتظر أن يقدم رامي صبري خلال الحفل باقة من أبرز أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب عدد من الأغاني الجديدة التي يستعد لطرحها ضمن ألبومه الغنائي الجديد، والذي يتعاون فيه مع مجموعة من أبرز الشعراء والموزعين الموسيقيين، من بينهم عادل حقي والشاعر أحمد المالكي.

وكان رامي صبري قد شارك في موسم رمضان 2026 من خلال تقديم أغنية “غار القمر” ضمن أحداث مسلسل وننسى اللي كان، بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، حيث لاقت الأغنية تفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما سبق وتعاون رامي صبري مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في أغنية مسلسل وتقابل حبيب خلال موسم رمضان 2025، والتي حققت وقتها نجاحًا لافتًا وتصدرت الترند على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

اللحوم المصنعة
