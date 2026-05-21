شديد قناوي: الأهلي مطالب بالعودة سريعًا لمنصات التتويج

أكد أحمد شديد قناوي أن جماهير الأهلي لن تقبل استمرار تراجع نتائج الفريق، مشددًا على أن النادي يمتلك تاريخًا كبيرًا يجعله قادرًا على العودة سريعًا إلى منصات التتويج خلال الفترة المقبلة.

 وأوضح أن جمهور الأهلي اعتاد دائمًا على المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية، لذلك فإن أي تراجع يثير حالة من الغضب والقلق بين الجماهير.

جماهير الأهلي لا تعتاد على هذا الوضع

وأشار شديد قناوي خلال تصريحاته التلفزيونية إلى أن جماهير الأهلي ليست معتادة على رؤية الفريق بعيدًا عن المنافسة القوية أو المشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا أن النادي دائمًا ما يرتبط ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمنافسة على الألقاب الكبرى.

وأضاف أن الأداء الذي ظهر به الفريق هذا الموسم لم يكن على مستوى تطلعات الجماهير، خاصة مع تذبذب النتائج في فترات عديدة من الموسم.

وأوضح لاعب الأهلي السابق أن لاعبي الفريق استعادوا جزءًا من مستواهم في توقيت متأخر للغاية، بعدما حقق الفريق الفوز في آخر ثلاث مباريات بالدوري، لكنه أكد أن تلك الصحوة جاءت بعد فقدان العديد من النقاط المهمة طوال الموسم.

 وأكد أن الفرق البطلة تحتاج إلى الحفاظ على الاستقرار وتحقيق الانتصارات بشكل مستمر منذ بداية الموسم، وليس الاعتماد على العودة المتأخرة في الجولات الأخيرة فقط.

واختتم شديد قناوي تصريحاته بالتأكيد على أن التتويج ببطولة الدوري يحتاج إلى فريق يملك شخصية البطل منذ البداية وحتى النهاية، موضحًا أن البطل الحقيقي يجب أن يصنع فارقًا مريحًا من النقاط قبل الدخول في المراحل الحاسمة من الموسم.

 وتابع أن التعثر وارد في كرة القدم، لكن وجود فارق نقاط يمنح الفريق فرصة للحفاظ على الصدارة وعدم خسارة اللقب بسهولة.

