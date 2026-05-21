شذى تكشف لصدى البلد كواليس أغنيتها «شطة».. خاص

أعربت النجمة شذى عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال التي تلقتها على أحدث أعمالها الغنائية «شطة»، والتي طرحتها مؤخرًا بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مؤكدة أن الأغنية حققت تفاعلًا واسعًا منذ لحظة إصدارها على مختلف المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت شذى، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، إنها سعيدة للغاية بالنجاح الذي تحققه الأغنية، مشيرة إلى أن فكرة العمل جذبتها منذ البداية لأنها قريبة من لغة الناس اليومية وتعبر عن مشاعرهم بشكل بسيط وواقعي.

وأضافت: “الأغنية قريبة من الكلام اللي الناس بتقوله فعلًا، وفيها خفة وصدق في نفس الوقت، وده اللي خلاني أتحمس لها جدًا”

وأوضحت أن أغنية «شطة» تعتمد على أجواء مرحة وخفيفة على القلب، وهو ما جعلها تشعر بأنها مختلفة عن بعض أعمالها السابقة، مضيفة أن هذا اللون الغنائي يمثل تجربة جديدة لها في مسيرتها الفنية.

وتعاونت شذى في الأغنية مع الشاعر حازم إكس، والملحن كريم الصباغ، والموزع الموسيقي فلسطيني، مشيرة إلى أن هذا التعاون أثمر عن عمل يحمل طابعًا بسيطًا ومبهجًا يصل بسهولة إلى الجمهور.

كما أكدت أن التعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات كان مهمًا بالنسبة لها، خاصة أنها قدمت معها أكثر من عمل ناجح من قبل، مثل «زمانك دلوقت» و«كده أوكي»، مشيرة إلى أن الدعم الإنتاجي كان له دور كبير في خروج الأغنية بالشكل الذي ظهر عليه.

وتنتمي أغنية «شطة» إلى لون الـ“لايت بوب”، حيث تقدم شذى من خلالها تجربة موسيقية خفيفة تعتمد على الإيقاع السريع والروح المرحة، وهو ما يضيف حالة من البهجة لدى المستمعين.

واختتمت شذى حديثها بالتأكيد على أنها تسعى دائمًا إلى التنويع في اختياراتها الغنائية، وتقديم أعمال تحمل أفكارًا مختلفة، مع الحفاظ على هويتها الفنية