استشاري نفسي: التمرد وتغير السلوك أبرز سمات المراهقة

أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن مرحلة المراهقة تعتبر مرحلة مختلفة، وأن البعض يطلق عليها “المرحلة النارية”، وأن الأطفال تكون لهم أفكار مختلفة عما سبق.

وأضاف استشاري الصحة النفسية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي محمد جوهر، أن الأطفال في مرحلة المراهقة تكون لديهم بعض الأمور والسلوكيات المختلفة، وقد يُصابون بالتمرد، ويكون لديهم شخصية مستقلة، ويكون لهم قرار في اتخاذ القرارات.

ولفت إلى أن المراهق تكون له طريقة خاصة في قص الشعر، ويكون له أصدقاء محددون، على الرغم من أن الأسرة قد تنصحه بعدم السير مع هؤلاء الأشخاص، كما أن نبرة الصوت تختلف.

وأوضح أن التغيرات تكون أكبر لدى الذكور، وأن الذكور يكون لديهم تنمر أكثر من البنات، ولذلك على الأسرة أن تتعامل مع الأبناء في هذه المرحلة بكل حرص، وأن يقوم الأب بمصاحبة الطفل وعدم تقليل الثقة فيه خلال هذه المرحلة، ويجب عدم التقليل من مشاعره.