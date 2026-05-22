قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكونغو تعلن ارتفاع عدد ضحايا إيبولا وسط مخاوف من تفش واسع
بعد إصابة العشرات باختناق.. السيطرة على تسرب الكلور بمحطة مياه البهتيني بالإسماعيلية
الحكومة تحسم الجدل.. هل يستمر تطبيق العمل عن بعد يوم الأحد خلال يونيو؟
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-5-2026 والقنوات الناقلة
بشرى سارة.. التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل حلول عيد الأضحى
في أول يوم بعد قرار تثبيت الفائدة.. سعر الذهب في تعاملات اليوم.. إلي أين وصل الجرام؟
47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية
اتجاه في الزمالك للإبقاء على شيكو بانزا الموسم المقبل
واشنطن تلوح بمنع دخول الأجانب إلى مطارات مدن الملاذ بسبب سياسات الهجرة
الفئران تغزو مطابخ جيش الاحتلال.. قاعدة إسرائيلية تقدم وجبات ملوثة للجنود والوضع كارثي
السعودية تشدد عقوبات الحج المخالف.. غرامات تصل إلى 100 ألف ريال
خطبة الجمعة اليوم.. الأوقاف تحذر من إلقاء مخلفات الأضاحي بالشوارع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: ترامب غاضب من دول في الناتو بسبب حرب إيران

روبيو
روبيو
فرناس حفظي

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “مستاء للغاية” من بعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، بسبب رفضها السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية في إطار العمليات المرتبطة بالحرب على إيران.


ويأتي ذلك قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في السويد، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وعدد من الحلفاء الأوروبيين على خلفية السياسات العسكرية الأمريكية الأخيرة.


وأوضح روبيو، في تصريحات للصحفيين، أن إسبانيا كانت من بين الدول التي رفضت استخدام قواعدها، متسائلاً: “لماذا أنتم في حلف شمال الأطلسي إذاً؟”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن دولاً أخرى داخل الحلف أبدت تعاوناً كبيراً مع واشنطن.


كما انتقد ترامب، خلال الفترة الأخيرة، ما اعتبره ضعف مساهمة بعض دول الناتو في دعم الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، ملوحاً بإمكانية إعادة النظر في التزام الولايات المتحدة بالحلف العسكري.


في المقابل، أكد مسؤولو الناتو أن واشنطن لم تطلب رسمياً مشاركة الحلف في الحرب، رغم أن عدداً من الدول الأعضاء سمح باستخدام مجاله الجوي وقواعده العسكرية لدعم التحركات الأمريكية.


وتزايدت المخاوف الأوروبية أيضاً بعد إعلان واشنطن خططاً لسحب نحو 5 آلاف جندي أمريكي من أوروبا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الحلف، خاصة مع تضارب التصريحات الأمريكية بشأن وجهة هذه القوات وما إذا كانت ستُنقل إلى بولندا أو تُسحب بالكامل.


وبحسب تقارير إعلامية، تعتزم الولايات المتحدة كذلك تقليص بعض القدرات العسكرية التي توفرها لحلف الناتو خلال أوقات الأزمات، في وقت يسعى فيه الحلفاء الأوروبيون إلى طمأنة واشنطن بشأن استعدادهم لتحمل مسؤوليات أمنية أكبر، بما في ذلك المساهمة في تأمين الملاحة بمضيق هرمز.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلف شمال الأطلسي إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع المياه ـ صورة تعبيرية

مساء الجمعة.. قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة الجيزة

سعر الذهب

800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

صرف 10 آلاف جنيه لحين الانتهاء من التسوية النهائية

لـ42 ألف صاحب معاش قبل عيد الأضحى.. صرف 10 آلاف جنيه لحين الانتهاء من التسوية النهائية

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى

شائعة “تحول” لؤي ابن راغب علامة تشعل السوشيال ميديا

حقيقة تحول لؤي ابن راغب علامة.. القصة كاملة؟| فيديو

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة قبل عيد الأضحى بتوجيهات الرئيس السيسي

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. بدء ظهورها في المدارس

رسوم التحويل على إنستاباي 2026

رسوم وحدود التحويل على إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي اليوم

ترشيحاتنا

الدكتور عبد الفتاح العواري

عالم أزهري: العشر من ذي الحجة فرصة عظيمة لتجديد العهد مع الله والإكثار من الأعمال الصالحة

الدكتور عبد الفتاح العواري

عميد أصول الدين الأسبق: العشر الأوائل من ذي الحجة فرصة عظيمة لمراجعة النفس وتجديد العهد مع الله

الدكتور عبد الفتاح العواري

عبد الفتاح العواري: الله أقسم بالعشر الأوائل من ذي الحجة لعظيم مكانتها

بالصور

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك.. وصفة اقتصادية في المنزل

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك

هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة صيفية ساحرة.. فستان أبيض يخطف الأنظار

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

تفاصيل شائعة طلاق أصالة وفائق حسن

شائعة طلاق أصالة وفائق حسن تعود من جديد.. القصة الكاملة| فيديو

شائعة “تحول” لؤي ابن راغب علامة تشعل السوشيال ميديا

حقيقة تحول لؤي ابن راغب علامة.. القصة كاملة؟| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد