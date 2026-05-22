الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تفاصيل الدولار في البنوك اليوم بعد قرار سعر الفائدة.. العملة الخضراء وصلت لكام؟

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر الدولار استقرارا مع أول تعاملات له اليوم الجمعة 22-5-20266 علي مستوي السوق الرسمية وبعد اعلان البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة أمس.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تداولات الدولار استقرارًا من دون تغيير بالتوازي مع تعطل العمل في البنوك المصرية منذ مساء الخميس.

سعر الدولار اليوم

إجازة البنوك

وأعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك اعتبارا من مساء الخميس نظرًا لبدء مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي اعتبارا من اليوم الجمعة وحتي مساء غدا السبت.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 52.86 جنيها للشراء و 52.96 جنيها للبيع .

سعر الدولار

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار 52.77 جنيها للشراء و 52.87 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل ثاني أقل سعر دولار 52.81 جنيها للشراء و 52.91 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 52.82 جنيها للشراء و 52.92 جنيها للبيع في بنكي " التجاري الدولي CIB، الإسكندرية".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 52.85 جنيها للشراء و 52.95 جنيها للبيع في بنوك " العققاري المصري العربي، أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، العربي الإفريقي الدولي".

سعر الدولار اليوم الأمريكي أمام الجنيه المصري الأربعاء 15 يناير 2025 - صورة أرشيفية

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.87 جنيها للشراء و 52.97 جنيها للبيع في بنوك " المصري الخليجي، التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، ميد بنك، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، مصر، الأهلي المصري، نكست، المصرف العربي الدولي، قناة السويس، HSBC".

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 52.93 جنيها للشراء و 53.03 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 52.9 جنيها للشراء و 53 جنيها للبيع في بنوك " سايب، الأهلي الكويتي.

