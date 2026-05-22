قبل تخزين لحمة العيد.. أخطاء تقع فيها ربات البيوت دون انتباه

مع اقتراب عيد الأضحى، تقع كثير من ربات المنازل في أخطاء شائعة أثناء تخزين لحوم الأضحية، ما قد يؤثر على جودة اللحوم وقيمتها الغذائية، بل ويؤدي أحيانًا إلى فسادها سريعًا داخل الفريزر.

ومن أبرز الأخطاء التي يجب تجنبها غسل اللحوم قبل التجميد، إذ إن غسلها ونقعها بالماء قبل التخزين قد يؤدي إلى فقدان جزء من العصارة الطبيعية الخاصة بها، كما يؤثر على ملمسها وقيمتها الغذائية. والأفضل أن تُشطف اللحوم سريعًا قبل الطهي فقط دون نقع.

كذلك من الأخطاء الشائعة استخدام الأكياس الملونة أو غير المخصصة للطعام، بينما يُفضل حفظ اللحوم داخل أكياس شفافة ونظيفة، مع تقسيمها في كميات مناسبة بحيث لا يزيد وزن الكيس عن كيلو تقريبًا، ليسهل وصول التبريد إلى جميع القطع بشكل متساوٍ.

ويُنصح أيضًا بتفريغ الهواء من الأكياس قدر الإمكان قبل غلقها، لتجنب ما يعرف بحروق التجميد التي تؤثر على طعم وشكل اللحوم مع الوقت.

ومن الضروري ترك مسافات بسيطة بين أكياس اللحوم داخل الفريزر، حتى تسمح بدخول التبريد إلى قلب اللحمة بسرعة، لأن تكديس الأكياس فوق بعضها قد يؤدي إلى تغير اللون وفساد بعض الأجزاء.

كما يفضل وضع الجزء الذي يحتوي على الدهون لأعلى، لأن الدهون من أكثر الأجزاء القابلة للفساد السريع، وبالتالي تحتاج إلى سرعة أكبر في التجميد.

وأخيرًا، يجب الحفاظ على كفاءة الفريزر وعدم فتح الثلاجة بشكل متكرر، مع تجنب فصل الكهرباء عنها لفترات طويلة، حتى تظل درجة التبريد ثابتة وتحافظ على سلامة اللحوم لأطول فترة ممكنة.