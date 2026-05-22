ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الضاني

تناول الكبدة الضاني باعتدال ممكن يقدم للجسم فوائد غذائية كبيرة، لأنها من أكثر الأطعمة الغنية بالعناصر المهمة، لكن الإفراط فيها قد يسبب بعض المشكلات أيضًا.

من أبرز ما يحدث للجسم عند تناول الكبدة الضاني:

يحصل الجسم على جرعة عالية من الحديد، ما يساعد في الوقاية من الأنيميا وزيادة النشاط والطاقة.

تمد الجسم بفيتامين B12 الضروري لصحة الأعصاب وتكوين خلايا الدم.

تحتوي على نسبة مرتفعة من البروتين الذي يساعد في بناء العضلات والشعور بالشبع.

غنية بفيتامين A المهم للنظر والمناعة وصحة الجلد.

تساعد في دعم المناعة بسبب احتوائها على الزنك والسيلينيوم.

لكن في المقابل، الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى:

ارتفاع الكوليسترول عند بعض الأشخاص لأنها تحتوي على نسبة عالية منه.

زيادة حمض اليوريك، لذلك يُنصح مرضى النقرس بعدم الإكثار منها.

الحصول على كميات زائدة من فيتامين A إذا تم تناولها بكثرة بشكل متكرر.

اضطرابات هضمية إذا لم تُطهَ جيدًا أو تم تناولها بكميات كبيرة دفعة واحدة.

وينصح دائمًا بطهي الكبدة جيدًا والتأكد من مصدرها، خاصة في أيام عيد الأضحى مع الإقبال الكبير على تناول اللحوم والأحشاء.

ومن الأفضل تناولها مع سلطة وخضروات وتقليل الدهون المضافة أثناء الطهي للحصول على فائدة أكبر.