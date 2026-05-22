رياضة

حقق أول بطولة مع النصر.. رونالدو مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
رباب الهواري

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في كتابة فصل جديد من مسيرته التاريخية، بعدما قاد فريق النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، محققًا بذلك أول بطولة رسمية له بقميص النادي منذ انضمامه إلى صفوفه.

ويحمل هذا التتويج أهمية كبيرة في مشوار رونالدو، خاصة أنه جاء بعد فترة من المحاولات والمنافسة القوية على مختلف البطولات المحلية والقارية، ليؤكد النجم البرتغالي قدرته على صناعة الفارق وقيادة فريقه نحو منصات التتويج، رغم تقدمه في العمر واستمرار الضغوط الجماهيرية والإعلامية المحيطة به.

بطولة رسمية تضاف إلى سجل الأسطورة

ويُعد لقب الدوري السعودي أول بطولة رسمية معترف بها يحققها رونالدو مع النصر، بعدما سبق له التتويج ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، والتي لا تُحتسب ضمن البطولات الرسمية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ونجح رونالدو من خلال هذا الإنجاز في إضافة لقب جديد إلى خزائنه المليئة بالبطولات، ليواصل تعزيز مكانته كواحد من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، بعدما حقق نجاحات استثنائية مع الأندية التي لعب لها في مختلف الدوريات.

مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات

وكان رونالدو قد بدأ رحلة التألق في الملاعب الأوروبية مع مانشستر يونايتد، حيث تُوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد ويحقق معه العديد من البطولات المحلية والقارية، أبرزها الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

كما واصل نجاحاته مع يوفنتوس، بعدما قاده للتتويج بلقب الدوري الإيطالي، قبل أن يخوض تجربته الحالية في الملاعب السعودية مع النصر.

ويؤكد تتويجه الأخير بالدوري السعودي أن رونالدو ما زال قادرًا على صناعة التاريخ، ومواصلة حصد الألقاب في مختلف المحطات التي يخوضها خلال مسيرته الكروية الاستثنائية

