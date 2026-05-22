قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 18 شخصا في انقلاب سيارة محملة بالعمالة بالبحيرة
هندوراس.. مقـ.تل 16 شخصا في حادثتي إطلاق نار بينهم 6 ضباط شرطة
التأمينات: صرف تسوية المعاشات لـ42 ألف مستحق.. الأحد
ثابت عند 52.93 جنيه .. أعلى سعر دولار بعد قرار تثبيت الفائدة
هل طرحت وزارة الأوقاف وحدات سكنية بنظام التقسيط؟
هند الضاوي: إيران تتجه لمواجهة حاسمة مع أمريكا.. والمنطقة على صفيح ساخن
روسيا تستعرض قوتها النووية بعد هجوم أوكراني على موسكو.. وبوتين: السلاح النووي الملاذ الأخير
شائعة طلاق أصالة وفائق حسن تعود من جديد.. القصة الكاملة| فيديو
15 أفعى داخل منزل واحد.. العربيد الأسود يهاجم قرى سورية
عجائب الصلاة على النبي فى أول جمعة فى العشر من ذي الحجة.. لا حصر لها
حسن الخاتمة.. وفاة معلمة أثناء أداء فريضة الحج ودفنها بمكة المكرمة
الأبليكيشن وبيع لاعبين.. كواليس اجتماع لجنة الاستثمار بالزمالك لحل أزمة القيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التأمينات: صرف تسوية المعاشات لـ42 ألف مستحق.. الأحد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على انتظام عمل منظومة التحول الرقمي بما في ذلك ربط المعاشات للحالات الجديدة بشكل يومي.

 وأوضحت الهيئة أن المتبقي من طلبات صرف المعاش من قبل إطلاق المنظومة في 24/2/2026 و حتى اليوم 21/5/2026 بلغ عدد 76 ألف حالة. 

وأوضحت الهيئة أنه في إطار التيسير على تلك الحالات ، وافق مجلس إدارة الهيئة على صرف مبلغ 10 آلاف اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24/5/2026 لحين الإنتهاء من التسوية النهائية للمعاش، وذلك للحالات المستوفاة لكافة المستندات المطلوبة، والتي بلغ عددها ما يقارب من 42 الف حالة، بنسبة تقارب 55.3% من إجمالي هذه الحالات ، فيما يتبقى نحو 34 ألف حالة بنسبة تقارب 44.7% جارٍ استكمال مستنداتها وإنهاء صرف مستحقاتها النهائية.

 إخطار المواطنين المستحقين عبر رسائل نصية

وأوضحت الهيئة أنه سيتم إخطار المواطنين المستحقين عبر رسائل نصية تُرسل إلى الهواتف المحمولة المسجلة لديها، تتضمن التوجه إلى أقرب مكتب بريد لصرف المستحقات، مع ضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومي لإتمام إجراءات الصرف.

وشددت الهيئة على استمرار العمل خلال الإجازات والعطلات الرسمية، بما في ذلك عطلة عيد الأضحى المبارك، لضمان الانتهاء من تسوية جميع الطلبات المتبقية بصورة نهائية وصرف المستحقات لأصحابها في أسرع وقت ممكن.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التحول الرقمي ربط المعاشات صرف المعاش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع المياه ـ صورة تعبيرية

مساء الجمعة.. قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة الجيزة

سعر الذهب

800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

عيار 21

عيار 21 نزل 900 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم قبل قرار البنك المركزي

صرف 10 آلاف جنيه لحين الانتهاء من التسوية النهائية

لـ42 ألف صاحب معاش قبل عيد الأضحى.. صرف 10 آلاف جنيه لحين الانتهاء من التسوية النهائية

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة قبل عيد الأضحى بتوجيهات الرئيس السيسي

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. بدء ظهورها في المدارس

شائعة “تحول” لؤي ابن راغب علامة تشعل السوشيال ميديا

حقيقة تحول لؤي ابن راغب علامة.. القصة كاملة؟| فيديو

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى

ترشيحاتنا

حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026 وخطة تشغيل القطارات الإضافية

حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026 وخطة تشغيل القطارات الإضافية

سعر الدولار اليوم الخميس 21 مايو 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الخميس 21 مايو 2026 في البنوك المصرية

التغير المناخي

أزمة خفية تضرب شرايين الأرض.. أنهار العالم تختنق بفعل تراجع الأكسجين| ما القصة؟

بالصور

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك.. وصفة اقتصادية في المنزل

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك

هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة صيفية ساحرة.. فستان أبيض يخطف الأنظار

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

نوع من الزيوت العطرية يساعد في خفض ضغط الدم.. دراسة تكشف مفاجأة

زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم

دينا فؤاد تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة وجريئة

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

فيديو

تفاصيل شائعة طلاق أصالة وفائق حسن

شائعة طلاق أصالة وفائق حسن تعود من جديد.. القصة الكاملة| فيديو

شائعة “تحول” لؤي ابن راغب علامة تشعل السوشيال ميديا

حقيقة تحول لؤي ابن راغب علامة.. القصة كاملة؟| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد