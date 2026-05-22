التأمينات: صرف تسوية المعاشات لـ42 ألف مستحق.. الأحد

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على انتظام عمل منظومة التحول الرقمي بما في ذلك ربط المعاشات للحالات الجديدة بشكل يومي.

وأوضحت الهيئة أن المتبقي من طلبات صرف المعاش من قبل إطلاق المنظومة في 24/2/2026 و حتى اليوم 21/5/2026 بلغ عدد 76 ألف حالة.

وأوضحت الهيئة أنه في إطار التيسير على تلك الحالات ، وافق مجلس إدارة الهيئة على صرف مبلغ 10 آلاف اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24/5/2026 لحين الإنتهاء من التسوية النهائية للمعاش، وذلك للحالات المستوفاة لكافة المستندات المطلوبة، والتي بلغ عددها ما يقارب من 42 الف حالة، بنسبة تقارب 55.3% من إجمالي هذه الحالات ، فيما يتبقى نحو 34 ألف حالة بنسبة تقارب 44.7% جارٍ استكمال مستنداتها وإنهاء صرف مستحقاتها النهائية.

إخطار المواطنين المستحقين عبر رسائل نصية

وأوضحت الهيئة أنه سيتم إخطار المواطنين المستحقين عبر رسائل نصية تُرسل إلى الهواتف المحمولة المسجلة لديها، تتضمن التوجه إلى أقرب مكتب بريد لصرف المستحقات، مع ضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومي لإتمام إجراءات الصرف.

وشددت الهيئة على استمرار العمل خلال الإجازات والعطلات الرسمية، بما في ذلك عطلة عيد الأضحى المبارك، لضمان الانتهاء من تسوية جميع الطلبات المتبقية بصورة نهائية وصرف المستحقات لأصحابها في أسرع وقت ممكن.