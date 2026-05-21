للمتضررين من تعطل نظام التأمينات.. صرف 10 آلاف جنيه قبل إجازة العيد

صرح النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام وممثل الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بأن الفترة الماضية شهدت مناقشات واسعة من جانب غالبية أعضاء مجلس النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية والمستقلين حول تضرر عدد كبير من المواطنين من تعطل الخدمات التأمينية وصرف المعاشات نتيجة قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتنفيذ برنامج الكتروني جديد (CRM) وإلغاء النظام السابق (SAIO) مما ترتب عليه تأخر صرف مستحقات المواطنين في عدد من المحافظات وتعطل استخراج الخدمات التأمينية الأساسية.

وأكد عبدالجواد أن قيادات الحزب تابعت الأزمة بشكل مستمر طوال الفترة السابقة لرصد الحالات المتضررة في جميع المحافظات، وقام بالتواصل مع اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الذي أبدى ترحيباً واستجابة لإيجاد حلول سريعة لتلك الإشكالية قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف الأمين العام لحزب مستقبل وطن أنة جارى حل جزئي لهذه المشكلة بالتنسيق مع السيد اللواء رئيس الهيئة من خلال صرف مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه كدفعة أولية لجميع المستحقين قبل إجازة عيد الأضحى على أن يتم صرفها من جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية،مؤكداً على أنه سيتم حل هذه المشكلة وتفعيل النظام الجديد بكامل كفاءته عقب إجازة عيد الأضحى.

يشار إلى أن الجلسات العامة لمجلس النواب واجتماعات اللجان النوعية المختصة بالمجلس قد شهدت خلال الفترة الماضية سجالاً واسعاً نتيجة تضرر عدد كبير من المواطنين أصحاب المعاشات من عدم صرف معاشاتهم وكذا تعطل الخدمات التأمينية منذ ديسمبر ٢٠٢٥، وما نتج عنه من معاناة لكافة الأسر المستحقة حيث طالب نواب المجلس بسرعة حل هذه الأزمة وصرف المعاشات المستحقة وإعادة تشغيل الخدمات التأمينية بكفاءة.

واختتم النائب أحمد عبدالجواد تصريحه مؤكداً أن ما تم التوصل إليه يعكس حرص حزب مستقبل وطن على القيام بدوره كصلة وصل حقيقية بين المواطن والمؤسسات التنفيذية، موجّهاً الشكر للسيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استجابته الدائمة لمطالب مجلس النواب، وللسيد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على تفهّمه للأزمة وتعاونه في إيجاد حل سريع، مؤكداً أن الحزب لن يدّخر جهداً في متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتفعيل النظام الجديد بكامل كفاءته بعد العيد.